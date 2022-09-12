Роды под обстрелами стали обычным делом

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Акушер-гинеколог Луганского перинатального центра Елена Брикман рассказала «Вечерней Москве», как врачи принимали роды в год интенсивных обстрелов ЛНР и как перинатальный центр работает теперь.

— Елена, летом 2014 года Луганский перинатальный центр бесперебойно работал, несмотря на разрывы украинских снарядов у ближайшей лесополосы. Как врачам удавалось работать в таких условиях?

— Как и в мирное время. Наши специалисты работали в круглосуточном режиме. Правда, были определенные трудности: мы долго сидели без света и связи. Вода при помощи генератора подавалась из накопительной емкости объемом 500 кубометров, которая находилась в 200 метрах от роддома. А для мытья рук, обработки инструментов, стирки операционного белья мы ее кипятили.

— Расскажите о самых сложных родах, которые принимал медицинский персонал...

— В 2014 году, когда начинались перебои с электроэнергией, во время проведения кесарева сечения внезапно погас свет. Из-за этого отключился аппарат искусственной вентиляции легких. Пришлось применять методику ручной вентиляции легких пациента. Но это очень сложная процедура. Мы тогда, конечно, понервничали.

— Часто ли врачам приходилось принимать роды у жен погибших бойцов?

— Сейчас чаще, чем раньше. Я знаю супружескую пару, которая очень долго не могла зачать ребенка. Но по счастливому случаю женщина наконец забеременела. А прямо перед родами отец будущего ребенка погиб во время боевых действий.

— Как роженицы воспринимали обстановку, в которой им приходилось находиться?

— Они — настоящие героини! Роды всегда сопровождаются физическими страданиями, но большинство женщин, несмотря на обстановку вокруг, воспринимали их мужественно. Никаких истерик, жалоб, лишних просьб.

— Сколько родов специалисты принимают в месяц?

— В среднем от 30 до 60. Это очень мало по сравнению с мирным временем. Но такие цифры нас не удивляют. Не секрет, что с 2014 года многие семьи уехали в безопасные районы.

— Расскажите, какую роль врачи Луганского перинатального центра сыграли в обеспечении безопасности пациентов?

— В нашем «спасательном корабле» шесть этажей. Мы понимали, что в случае прямого попадания снаряда в крышу наши пациенты могут пострадать. Поэтому начали переносить их на нижние этажи. При этом нам удавалось соблюдать санитарный режим, а также безопасное соседство пациентов.

— А что мотивирует вас работать врачом, несмотря на препятствия, с которыми вам приходится сталкиваться?

— Моя прабабушка работала акушеркой еще до падения монархии. Бабушка — медицинской сестрой госпиталя в Харькове во время его немецкой оккупации (с 24 октября 1941 по 23 августа 1943 года. — «ВМ»). Мама — врач с 40-летним стажем, доцент кафедры акушерства и гинекологии Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки. По ее инициативе я продолжила династию врачей. Я считаю, что это мой долг перед семьей.

— Как сейчас работает медперсонал в Луганском перинатальном центре? Помогают ли вам с поставками медицинского оборудования, лекарств?

— Есть врачи, которые решили уехать. Конечно, это расстраивает. Но это их осознанный выбор, за который никто никого не осуждает. Однако есть специалисты, которые уже вернулись обратно. Сейчас они самоотверженно работают на благо Луганской Народ ной Республики. Еще нам периодически оказывают гуманитарную помощь: 60–70 процентов медицинского оборудования и препаратов привезли российские волонтеры.

— Медицинская помощь в ЛНР уже соответствует российским стандартам?

— Медперсонал больниц в республике постоянно учится, чтобы работать по российским стандартам. Научные и практические знания по оказанию акушерско-гинекологической помощи основаны на принципах доказательной медицины, достаточно развитой в России. Это очень помогает нам в работе. Так что без дела мы не сидим.

ДОСЬЕ

Елена Брикман родилась 8 февраля 1973 года в Ворошиловграде (с мая 1990 года — Луганск. — «ВМ»). С 1990 по 1996 год училась в Луганском медицинском институте. С 1996 по 1998 год проходила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Сейчас занимает пост заместителя главврача по лечебной работе Луганского перинатального центра. Стаж работы — 26 лет.