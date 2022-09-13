«Всплывут старые связи»: чем на самом деле опасен ретроградный Меркурий

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Очередной ретроградный Меркурий начался 10 сентября и продолжится до 2 октября. В последнее время многие привыкли обвинять его во всех неудачах. «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы, эзотерика, ясновидящей Алены Полынь, стоит ли опасаться вновь наступившего периода и что нас ждет в этот раз.

По ее словам, Меркурий влияет на взаимоотношения людей. Кроме того, необходимо завершить то, что было незакончено ранее.

— Планета Меркурий отвечает за наши взаимосвязи с другими людьми, а также за нашу устную и письменную речь. В это период мы оглянемся назад по этим пунктам. Сейчас начнут всплывать старые знакомые, связи, непроработанные отношения и дела. Это все нужно доделать, — считает Полынь.

Ясновидящая уверена, что стоит опасаться незавершенных кармических отношений во всех сферах жизни. Их необходимо правильно завершить в этот период.

— Этот период опасен тем, что все наши кармические истории, связанные с общением с другими людьми, которые мы прервали не додумав и не договорив, будут появляться в нашей жизни. Также могут появиться наши враги, если мы неверно завершили с ними отношения. Старые связи любовного характера обязательно напомнят о себе. Все то, что мы не завершили правильно с другими людьми, напомнит о себе. Для каждого это будет в разной степени болезненно. Главное в этот период: завершить все старые связи, проговорить обиды и простить друг друга, — рассказала она.

Эксперт отметила, что жители Земли должны быть готовы к частому появлению эффекта дежавю. Однако не стоит этого пугаться.

— Информация, которую мы получали через книги, семинары, лекции, начнет заново всплывать. Стоит ожидать частое появление эффекта дежавю. Однако я могу сказать, что это хороший период, чтобы додумать и завершить начатое.

Собеседница «ВМ» заверила, что Меркурий не влияет на катастрофы и стихийные бедствия:

— Нет, никаких катастроф и опасных природных явлений не стоит бояться. На них не влияет Меркурий, они связаны с другими циклами. Кроме того, сентябрь сам по себе очень яркий месяц в плане впечатлений и всевозможных стихийных бедствий.