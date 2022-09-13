Каким будет город будущего? Девять трендов нашего времени, позволяющих ответить на этот вопрос

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С древних времен мыслители разрабатывали концепты идеальных городов будущего, в которых должны были царить всеобщее благополучие и справедливость. Один из самых первых — утопический город Платона — описан в диалоге «Государство» еще в IV веке до нашей эры. Однако ни этот, ни другие более поздние проекты так и не были воплощены в жизнь. Тем не менее и поныне люди задаются вопросом: «Каким будет город будущего?».

Футуролог, разработчик программ Punto Switcher и Caramba Switcher Сергей Москалев проанализировал современные тренды и смоделировал для «Вечерней Москвы», как будет выглядеть городская среда через десятки лет.

Эволюция

Всякий населенный пункт стремится к эволюции. Деревня хочет стать поселком, поселок — маленьким городом, а маленький город — столицей. Города развивались по принципу расширения, часто пристраиваясь к крепости и затем разрастаясь. Фешенебельные кварталы, расположенные в центрах современных столиц, пару сотен лет назад были окраинами и трущобами. То, что сейчас является незначительным предместьем, в будущем может стать центром густонаселенного городского пространства.

Кастомизация

Город может быть персонализирован (или кастомизирован, от англ. customize — изменять) подобно тому, как персонализируются интерьеры квартир, одежда или круг общения. Город — это не пятно и не точка на карте. Это иероглиф, который мы сами рисуем и по которому перемещаемся: от дома до работы, от друзей до родственников, от центра до городской черты. Выходит, что город — это некий знак. И если он начерчен красиво и правильно, то жизнь на его линиях легка и прекрасна.

Ускорение

Скорость — общая движущая сила развития городов настоящего и будущего. Быстрыми хотят быть все: растения, насекомые, звери и, конечно же, люди. Человек «ускоряется» не только в сфере транспорта, но во всех делах и привычных действиях. Полуфабрикаты, рестораны, совместное использование — атрибуты быстрой жизни. В наши дни и в будущем мечта о скорости движет всем. Современная жизнь — соревнование в скорости. Город будущего будет все больше напоминать беговую дорожку.

Работа и образование

Базовые принципы многих сфер деятельности и профессий останутся прежними, но изменится механизм реализации. Иными словами, изменится скорость посылки профессиональных навыков в реальный мир.

Из-за того что мир все больше погружается в удаленную коммуникацию через интернет с помощью мобильных устройств, может возникнуть проблема цифрового разделения — появятся цифровые парии.

В условиях сетевого мира ключевым навыком станет умение строить и работать с сетями как со своими, так и с чужими. И через десятки лет востребованными останутся универсальные креативные навыки — способность создавать нечто новое.

В этом контексте важно отметить изменения в образовании. В городе будущего важным будет не сам факт получения знаний, а получение механизмов работы со знаниями как в виртуальном пространстве, так и в реальном.

Big Data

Транспортная сеть в настоящее время модифицируется при помощи информации, получаемой из сотен тысяч источников, в том числе из наших сотовых телефонов. Big Data (Большие данные), получаемые таким образом, — это не только полезная информация. Это большие деньги. Способность извлекать такие огромные массивы информации также окажет воздействие на развитие городской среды.

Только представьте, сколько можно выиграть, экономя всего лишь один процент топлива в общественном транспорте или времени в крупном городе. Подобные задачи решаются с помощью сопоставления различных данных, получаемых из разных источников.

Подземные города

Уже сейчас крупные сооружения нередко строят под землей. Яркие примеры — торговый центр под Манежной площадью в Москве и Лувр в Париже. В настоящее время все еще нет социальной договоренности по строительству и использованию подземных городов в мегаполисах. Однако если такое соглашение будет достигнуто, то внезапно окажется, что транспортная структура для подземных городов уже существует. Разумеется, речь о метро. Останется лишь построить подземные жилые кварталы.

Подземные города могут возникнуть внезапно из-за резких изменений климата, причем как в сторону потепления, так и в сторону похолодания.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) — это не интеллект человека. Он живет по своим математическим законам и не подвластен нашему представлению. ИИ оптимизирует городское пространство вокруг нас. Наверняка такой помощник своими рациональными решениями не только исправит ошибки человека, но и освободит его от исполнения множества обыденных задач. Правда, пока не совсем понятно, как будет развиваться освобожденное от рутинной борьбы за выживание человечество.

Жилье

Очевидно, что территория — ограниченный городской ресурс. В связи с этим можно будет наблюдать тенденцию уменьшения площади квартир. Уже сейчас это происходит в Токио. Вероятно, на рынке недвижимости будет все больше квартир-капсул размером 10 квадратных метров и даже меньше. Из-за дороговизны земли в центре столиц будет продолжаться увеличение этажности жилых домов. Это уже является общемировым трендом.

Еда

Можно любить или ненавидеть предприятия фастфуда, но важно понимать: в них присутствует очень важный элемент — адекватное качество за доступную цену. Гурманы могут сколько угодно ругать вкус таких блюд, но нельзя не признать, что они обеспечивают питанием массу людей. По этим причинам при городском планировании будут сохраняться и поддерживаться те предприятия и категории продуктов, которые помогают решать социальные проблемы.

Также важно понимать, что еда будущего будет по вкусу напоминать привычные нам продукты. Однако изготовляться она будет совсем из других исходных материалов. Настоящие натуральные продукты станут роскошью.