Эксперты обсудят особенности российской журналистики

Фото: freepik.com

В рамках проекта «Молодое Перо» — школа юного журналиста, 14 сентября состоится круглый стол на тему:«Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В дискуссии примут участие: Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Геннадий Слышкин -- доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ, Ксения Марчан – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета, Татьяна Яковлева – председатель РОО ЦСКРСИМ «Перово», депутат муниципального округа Перово, Елена Буланова — преподаватель МИСИС, РГУТиС, РГСУ, основатель коммуникационного агентства, Александр Колесниченко — кандидат филологических наук, доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова