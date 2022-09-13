Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты обсудят особенности российской журналистики

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Эксперты обсудят особенности российской журналистики
Фото: freepik.com

В рамках проекта «Молодое Перо» — школа юного журналиста, 14 сентября состоится круглый стол на тему:«Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В дискуссии примут участие: Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Геннадий Слышкин -- доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ, Ксения Марчан – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета, Татьяна Яковлева – председатель РОО ЦСКРСИМ «Перово», депутат муниципального округа Перово, Елена Буланова преподаватель МИСИС, РГУТиС, РГСУ, основатель коммуникационного агентства, Александр Колесниченко кандидат филологических наук, доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

Проект «Молодое перо»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте