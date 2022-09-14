Пришел делать успешный театр: интервью с новым главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова»

Алексей Франдетти, главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» / Фото: Елена Морозова / Вечерняя Москва

Алексей Франдетти был представлен труппе театра «Ленком Марка Захарова» в качестве нового главного режиссера. Корреспондент «Вечерки» пообщалась с ним.

Наша беседа с Алексеем Франдетти началась с вопроса о его реакции на предложение стать главным режиссером легендарного «Ленкома».

— Алексей, насколько назначение на должность главного режиссера «Ленкома» стало для вас неожиданным?

— Абсолютно неожиданным. Я в тот момент находился с семьей в Подмосковье, на озере, когда раздался звонок руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского с этим предложением. Я очень удивился и спросил: «Можно подумаю»? Услышал в ответ: «Да». Через пять секунд я согласился. Мое жизненное кредо — лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

— Почему все же взяли эти секунды на раздумье?

— Надо было понять, смогу ли я все разрулить. У меня ведь есть большое количество обязательств перед другими театрами. На сегодняшний день я имею еще несколько подписанных контрактов вплоть до 2024 года. Буду совмещать. Вообще, я живу в бешеном ритме. После представления меня труппе «Ленкома» запланировал встретиться и пообщаться с артистами. В первый день было человек сорок. Я довольно быстро принимаю решение о том, как смогу с человеком работать. Предлагал каждому актеру задать мне какой-нибудь вопрос. Интересно узнать, о чем они мечтают, и хочу, чтобы все были со мной максимально откровенны.

— Получилось?

— Некоторые артисты оказались не готовы задать такой вопрос, тушевались. Кто-то спрашивал, как же все-таки лучше обращаться к главному режиссеру — по имени и отчеству или только по имени. Я предложил называть меня во время репетиций Алексеем, а на официальных мероприятиях — Алексеем Борисовичем.

— Вам 38 лет. На открытии театрального сезона руководитель «Ленкома» Марк Варшавер подчеркивал это. А ведь в театре так много мэтров, с которыми предстоит трудиться и общаться...

— У меня уже есть опыт. С таким первым мэтром, которого, к сожалению, уже нет с нами, — с Олегом Янковским посчастливилось работать вместе на его последней картине «Царь» у Павла Лунгина, с обожаемой мною артисткой Еленой Шаниной, с которой мы знакомы с моего последнего курса института, тоже снимались вместе. Елена Юрьевна передавала свой опыт и знания в профессии, и ничего, кроме теплого отношения, я от нее не видел.

И есть еще один важный для меня человек, с которым, надеюсь, сделаем не один спектакль, — это Геннадий Хазанов. Он тоже в каком-то смысле меня усыновил и всегда относился по-доброму. И конечно же, самый главный мэтр — Марк Варшавер. К нему я пришел учиться тому, как быть руководителем, каким образом выстраивать отношения, что нужно делать для того, чтобы люди тебя обожали, как его в «Ленкоме». И это, пожалуй, для меня главная школа. Каждый жизненный этап — учеба.

— А как ваши близкие отнеслись к назначению?

— Моя бабушка, как обычно, спросила: «Лешенька, ты вытянешь»? Она частенько мотивирует меня на дальнейшие подвиги. Я ей ответил, что постараюсь максимально оправдать доверие. Моя супруга Юля была очень рада, поддерживала, видела, как я волновался и нервничал. Семья всегда со мной, что бы я ни делал.

— Когда начинали творческую деятельность, ставили себе цель? Можно сказать, что ее сейчас достигли?

— Всегда есть к чему стремиться. Ведь предложение стать главным режиссером «Ленкома» поступило, о чем мы с вами уже говорили, совершенно неожиданно. Кто-то там наверху знает больше, чем мы. Иногда пасьянс раскладывается таким образом, что не успеешь задуматься, как все может сложиться. Давайте не будем строить планов. На сегодняшний день я имею предложения, которые намерен претворять в жизнь. А вообще, у меня есть главная задача, чтобы мой 10-летний сын Марк вырос хорошим, порядочным человеком. И хочу, чтобы моя бабушка, которой в этом году исполнилось 88 лет, была здорова, жила как можно дольше.

— «Ленком» — театр с богатейшей историей. Чувствуете ответственность?

— Стараюсь об этом не думать. Я же пришел сюда делать успешный театр. А груз ответственности как раз может давить, делать путь сложным. Надеюсь, что буду достоин памяти Марка Захарова. Я фанат «Ленкома». Еще до поступления в Школу-студию МХАТ, за первый год cвоей жизни в Москве, познакомился с его репертуаром — от и до. На некоторые спектакли пробирался всеми правдами и неправдами по несколько раз. Однажды даже сбежал на костылях из больницы после операции, чтобы увидеть «Чайку». Конечно, очень приятно вернуться сюда уже в ином качестве. Я посещал практически все московские театры, но «Ленком» всегда считал особенным.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— На чем собираетесь делать акцент в постановках?

— Я не думаю о каких-то изменениях. Буду честно работать, так, как обычно делаю это в любом другом театре. Там в качестве приглашенного режиссера я иногда зову сыграть в том или ином спектакле актеров со стороны, но в «Ленкоме» планирую ставить спектакли с артистами этого театра. Нам нужно узнать и полюбить друг друга в работе. На встрече с труппой я сказал, что исповедую любовь, ради нее я нахожусь в этой профессии и ради нее пришел в «Ленком». Все, что мы делаем, — во имя любви.

— О чем будет ваша первая работа на новом месте?

— Решил поставить музыкальную хип-хоп-оперу. Посвящу ее 130-летию Владимира Маяковского. Продюсером постановки выступит российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста.

— Почему хип-хоп?

— Потому что с этим направлением я еще никогда не работал, ничего подобного не ставил. И мне нравится такая музыка. С «Ленкомом» я подписал контракт на три года. Уже все распланировано до лета 2024 года. Все остальные спектакли, которые будут появляться в моей жизни, стану подстраивать под график «Ленкома». Время покажет. Правильно сказал Марк Варшавер — «цыплят по осени считают».

Пока в планах — премьера спектакля «Обыкновенное чудо» в Театре юного зрителя в Санкт-Петербурге, после — очень важная для меня работа — постановка по мотивам Чарльза Диккенса «Рождественская история» в Театре кукол имени Сергея Образцова, где я выступаю и как автор инсценировки, и как поэт. Далее в Малом театре покажем музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского» по Сухово-Кобылину, где прозвучит музыка Александра Колкера, который, слава богу, жив и здоров в свои 90 лет и постоянно со мной на связи. После этого состоится премьера «Веселой вдовы» Франца Легара в Московском театре оперетты. И под конец сезона приглашаю всех посмотреть нашу первую большую постановку с артистами труппы «Ленкома».

— Когда успеваете жить?

— Это и есть моя жизнь. Мне сильно повезло: хобби, работа — все сосредоточено внутри театра. А в свободное от творчества время мне нравится путешествовать. Месяц пробыл у себя на родине в Ташкенте, где во время отпуска поступило предложение потрудиться над большим музыкальным проектом. Отдохнуть не получилось. Так же сложилось и в январе в Дубае. Через четыре дня пребывания там я уже занимался творчеством. Жена мне тогда сказала, мол, ты же сюда не работать приехал...

Еще я очень люблю читать, причем обязательно бумажные книги, и обожаю коллекционировать виниловые пластинки. Ищу всюду, где только можно. Момент их прослушивания — это целый процесс, когда тебе нужно взять пластинку, протереть ее, открыть проигрыватель, установить иголку. Здесь нет возможности что-то перемотать. Важно в день посвятить полчаса либо музыке, либо сериалу. С удовольствием посмотрел «Корону», «Годы», «Медвежий угол», «Нулевой пациент» и «Вампиры средней полосы», после чего позвонил Юрию Стоянову, умолял его со мной поработать.

— А сколько в вашей коллекции виниловых пластинок?

— Перевалило уже за сотню. Наверное, в России я имею самую большую коллекцию винила, посвященного мюзиклам, и, пожалуй, она единственная, потому что это больше никому не нужно. Новая волна накрыла год назад, когда супруга подарила мне большой проигрыватель. Я о нем мечтал. Мы как раз на тот момент въехали в новую квартиру. А вообще, с самого моего детства у нас дома было огромное количество винила. Слушал и оперу, и оперетту... Именно тогда во многом благодаря пластинкам фирмы «Мелодия» у меня возникла любовь к музыкальному театру.

— Должно быть, эту любовь передаете вашему сыну?

— Марк любит математику, баскетбол и цирк. А каждый поход в театр для него смерти подобен. Он его ненавидит, просто терпеть не может. Сын не объяснял почему, но я догадываюсь. Мне кажется, тут все очень просто. Ведь театр забирает у него папу.

ДОСЬЕ

Алексей Франдетти родился 15 января 1984 года в Ташкенте. Режиссер театра и кино, актер, неоднократный лауреат премии «Золотая маска». В качестве режиссера осуществил больше 30 постановок на сценах различных театров.