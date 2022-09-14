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Искусство на любой вкус, цвет и масштаб: в Гостином дворе открылась ярмарка Cosmoscow

Виктория Филатова
Общество
Искусство на любой вкус, цвет и масштаб: в Гостином дворе открылась ярмарка Cosmoscow
Менеджер Надежда Виверова представляет папки с работами ветерана столичной художественной сцены Айдан Салаховой на выставке-продаже Cosmoscow в Гостином Дворе / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Гостином Дворе открылась 10–я, юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Под брендом Created in Moscow («Сделано в Москве». — «ВМ») в ярмарке участвуют 10 столичных галерей, поддержанных Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Идея поддержать столичных художников возникла в пандемийный 2020 год. И с тех пор уже в третий раз московские галеристы бесплатно участвуют в ярмарке. Правда, не все. По словам организаторов, на участие в Cosmoscow претендентам пришлось выдержать конкурс. В этом году на него поступили 33 заявки, из них были отобраны: pop/ off/art, Syntax Gallery, JART GALLERY, Shaltai Editions, ASKERI GALLERY, 11.12 GALLERY, Роза Азора, сцена/ szena, a-s-t-r-a, PA Gallery.

Москвичей на выставке можно узнать по стендам серого цвета. Впрочем, сторонний любитель прекрасного с ходу и не догадается, что они здесь на особых правах. Все представленные работы выдерживают конкуренцию не только с российскими, но и с зарубежными участниками, а многие имена знакомы даже тем, кто от искусства далек. Так, например, галерея Askery представила серию работ Айдан Салаховой — ветерана столичной художественной сцены. Салахова «умеет играть в перформанс» как никто другой, поэтому гостям Гостиного Двора она предложила поиграть… в Салахову. На ее стенде представлено восемь работ, две из которых спрятаны в черных папках с надписью «секретный орнамент». Узнать, что там, можно, если купить всю серию (385 тысяч рублей, на минуточку!). Впрочем, тех покупателей, кто не любит сюрпризы, успокоим: ничего провокационного там нет. Мы проверили!

Рядом — стенд с работами художницы Оли Кройтор, создающей коллажи из комиксов. Все персонажи, вырезанные из сборников, вымараны серой краской до состояния теней. Впрочем, и в этом состоянии они легко узнаваемы. А работы художника Виктора Пономаренко посвящены фастфуду. Символы покинувшего российский рынок бренда — бумажные стаканчики и бургеры — изображены маслом в технике голландской живописи XVII века.

Новшество этого года — digital-секция, посвященная цифровому искусству и NFT. Центральный проект Phygital Is the New Digital объединяет работы шести художников, размышляющих о взаимосвязи цифровых и физических объектов. Например, художник Денис Давыдов в ответ на растущую популярность лимитированных аватаров для метавселенных разработал серию анимированных скульптур. На витрине мы видим фарфоровую статуэтку мальчика с шариками, выпущенную Ленинградским фарфоровым заводом в середине прошлого столетия, а рядом — на плазменном экране эта статуэтка оживает. Мальчик переносится из советского времени в наше. Он одет в джинсы, за спиной у него рюкзак, и он танцует для ролика в TikTok. К слову, стоимость цифровых работ на стенде дана в «эфирах» (вторая по популярности криптовалюта). При конвертации в традиционную валюту цена на цифровые экспонаты варьируется в пределах 5–20 тысяч долларов — то есть на порядок дороже традиционного искусства. Кураторы объясняют такое ценообразование «сложностью создания цифровых персонажей и повышенным интересом к NFT».

Помимо искусства — традиционного и не очень — на выставке можно было познакомиться с художниками и галеристами и оценить их образы. Некоторые из них сами по себе могли быть объектами современного искусства. Так, галерист Александр Петрелли, представляющий галерею «Пальто», пришел в длинном плаще, который он распахивал перед симпатичными посетительницами. Под плащом, впрочем, были работы из его галереи, в том числе и Валерия Чтака, ставшего в этом году главным художником Cosmoscow. В отличие от галериста, Чтак экстравагантными нарядами не блистал, пришел «в своем»: потертых джинсах, видавшей виды курточке, замызганной краской кепке и стертых кроссовках. И этот образ не впечатлил охранников на входе, которые отказались его пускать, сославшись на то, что здесь ярмарка современного искусства, «а вам, видимо, за угол — в ларек».

На ярмарке Чтак представил проект «Выставка одинаковых картин», каждая из которых оценена Петрелли в 700 тысяч рублей. Кроме этого, он назначен куратором детской программы Cosmoscow Kids. Наш вопрос, какие задания он подготовил для детей, заставил художника задуматься.

— Понимаете, дети — будущие люди, — пояснил он. — А раз так, то я придумаю по ходу дела что-нибудь.

В глубокую задумчивость ввела Чтака и тема NFT.

— Мне оно не нужно! — после некоторого размышления заявил он. — Я прекрасно себя чувствую и так!

Впрочем, учитывая стоимость художественных работ Чтака, вполне сопоставимую с цифровыми экспонатами, в этом нет никаких сомнений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Москва — креативная столица России, где каждый десятый предприниматель — творческий. Мы продвигаем столичные бренды и делаем все, чтобы наших дизайнеров, архитекторов, художников и других креаторов знали в лицо, развиваем инфраструктуру, предоставляя предпринимателям арт-площадки для работы, общения с коллегами, аудиторией, и создаем для них актуальные образовательные программы.

Деловая программа Created in Moscow — это прежде всего дискуссионная площадка для диалога арт-бизнеса, специалистов смежных областей, представителей корпораций и власти.

Мы вместе должны предложить пути преодоления актуальных проблем. Результатом работы лектория с нашей стороны будет оперативная выработка решений для исполнения сформированных запросов арт-индустрии.

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