Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно по полису ОМС в 2022 году

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Многие пациенты обращаются в государственные клиники за бесплатной стоматологической помощью, но сталкиваются с вынужденной оплатой некоторых услуг. Эксперт в медицинской сфере, врач-стоматолог Алексей Антипенко объяснил «Вечерней Москве», какие виды лечения зубов можно получить бесплатно, а за что придется заплатить.

По его словам, перечень бесплатных стоматологических услуг устанавливают страховые компании. В этом году он ограничен из-за проблем с поставками зарубежных материалов в Россию.

— Бесплатных услуг очень ограниченное количество. Любой желающий может изучить их в перечне бесплатных стоматологических услуг на 2022 год по ОМС. Это бесплатная медицинская помощь, которая финансируется государством из наших налогов. Каждый человек относится к определенной страховой компании, которая регламентирует эти услуги, — рассказал Антипенко.

Медицинский эксперт отметил, что пациенту окажут срочную и базовую стоматологическую помощь. Однако она не будет выполнена на высококлассных материалах.

— В этом году достаточно ограниченный объем бесплатных стоматологических процедур. В первую очередь это устранение острой боли. Например, в данную услугу входит установка простых пломб. За нанокомпозит последнего поколения нужно доплатить, так как страховые компании не оплачивают клиникам дорогие материалы. Срочная помощь обязательно будет оказана на бесплатной основе. Однако не стоит ожидать, что это будет сделано с помощью передовых технологий. Также пациенту уберут боль при пульпите, пародонтите, вскроют абсцесс, удалят проблемный зуб или зуб мудрости и сделают лечение каналов, — подчеркнул специалист.

Врач заверил, что ортодонтическая помощь, протезирование и имплантация не входят в перечень бесплатных услуг. Тем не менее некоторые поликлиники могут предоставить эти услуги на безвозмездной основе льготной категории граждан.

— При лечении пародонтита пациенту бесплатно снимут зубные отложения. Однако если эта процедура требуется с эстетической точки зрения, то за нее нужно будет заплатить дополнительно. Ортодонтическая помощь, такая как установка брекетов или элайнеров, оказывается платно. Такие услуги на бесплатной основе может получить льготная категория граждан. Но это происходит на усмотрение конкретной поликлиники. Протезирование и имплантация не входит в списки бесплатной стоматологической помощи, так как это долгосрочный и дорогостоящий процесс, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Антипенко отметил, что за более эффективные препараты также требуется доплата.

— Анестезия, такая как новокаин, предоставляется бесплатно. А за артикаин нужно будет доплатить, так как врач не может колоть его пациенту за свой счет. Это более хороший препарат, — добавил врач.

Перечень бесплатных услуг по полису ОМС в 2022 году:

В данный список входит:

первичный осмотр и консультация;

лечение заболеваний зубов и десен;

рентгенография;

удаление зубных камней;

вправление челюстей при вывихах и подвывихах;

физиотерапия;

удаление зубов;

проведение операций в полости рта;

избавление от инородного тела, находящегося в зубном канале.

Какие материалы входят в ОМС: