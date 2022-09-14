Как выбрать хорошего стоматолога

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Профессиональный зубной врач помогает избежать ненужных денежных трат и дарит красивую улыбку на долгие годы. «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой, как выбрать хорошего специалиста и понять, что перед тобой плохой врач.

По ее словам, у хорошего стоматолога должно быть высшее образование, дипломы об окончании курсов повышения квалификации. Личная рекомендация близких людей также поможет не ошибиться.

— Профессиональный стоматолог должен иметь высшее образование. Это имеет большое значение. Кроме того, различные курсы и мастер-классы также влияют на степень профессионализма. Я рекомендую узнать об образовании зубного врача перед посещением. Кроме того, личные рекомендации друзей или знакомых могут помочь найти грамотного специалиста, — рассказала Балакирева.

Врач отметила, что клиент сам не сможет определить профессионализм стоматолога. По ее мнению, нужно ориентироваться на личную симпатию и оценивать степень комфорта рядом со специалистом.

— Обычный клиент не сможет понять, хороший перед ним врач или плохой, по профессиональным признакам. Только коллега может оценить специалиста. Я рекомендую выбирать врача по личной симпатии и своим ощущениям. Важно, чтобы пациенту было с ним комфортно. Более того, стоматолог должен прислушиваться к вашим пожеланиям и ощущениям, чтобы не навредить и не оставить плохого впечатления, — считает эксперт.

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