Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Это имеет большое значение»: как выбрать хорошего стоматолога

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выбрать хорошего стоматолога
Фото: Pexels

Профессиональный зубной врач помогает избежать ненужных денежных трат и дарит красивую улыбку на долгие годы. «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой, как выбрать хорошего специалиста и понять, что перед тобой плохой врач.

По ее словам, у хорошего стоматолога должно быть высшее образование, дипломы об окончании курсов повышения квалификации. Личная рекомендация близких людей также поможет не ошибиться.

— Профессиональный стоматолог должен иметь высшее образование. Это имеет большое значение. Кроме того, различные курсы и мастер-классы также влияют на степень профессионализма. Я рекомендую узнать об образовании зубного врача перед посещением. Кроме того, личные рекомендации друзей или знакомых могут помочь найти грамотного специалиста, — рассказала Балакирева.

Врач отметила, что клиент сам не сможет определить профессионализм стоматолога. По ее мнению, нужно ориентироваться на личную симпатию и оценивать степень комфорта рядом со специалистом.

— Обычный клиент не сможет понять, хороший перед ним врач или плохой, по профессиональным признакам. Только коллега может оценить специалиста. Я рекомендую выбирать врача по личной симпатии и своим ощущениям. Важно, чтобы пациенту было с ним комфортно. Более того, стоматолог должен прислушиваться к вашим пожеланиям и ощущениям, чтобы не навредить и не оставить плохого впечатления, — считает эксперт.

Ранее основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова рассказала, что нужно сделать, чтобы тратить меньше денег на лечение зубов.

Здоровье Врачи стоматолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте