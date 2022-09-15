Эксперты обсудили традиции и тенденции российской журналистики

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В среду, 14 сентября, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошел круглый стол на тему «Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Молодое перо». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Мир не стоит на месте, меняются формы общественных коммуникаций, а вместе с ними — и условия работы журналистов. В чем отличие нынешней российской журналистики от советской? Какие качества необходимы современному журналисту? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в ходе дискуссии.

Участниками круглого стола стали Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Геннадий Слышкин — доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «»Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ, Ксения Марчан — доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета (Кандидат филологических наук), Елена Буланова — преподаватель МИСИС, РГУТиС, РГСУ, основатель коммуникационного агентства, Александр Колесниченко — кандидат филологических наук, доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Денис Конторер — преподаватель в Школе юного журналиста «Молодое Перо», куратор проекта «Медиакласс», историк, журналист.

Как отметили эксперты, в современном мире благодаря цифровым технологиям информация стала распространяться гораздо быстрее. По словам Геннадия Слышкина, процессы глобализации в сфере СМИ оказались успешными, в настоящее время создано мировое информационное сообщество.

Он подчеркнул, что профессия журналиста крайне важна в современном мире.

— Педагоги и журналисты — это две системообразующие профессии. Без таких профессионалов-аналитиков не может существовать государство, — отметил Слышкин.

Ксения Марчан рассказала, что в современной журналистике преобладает тенденция инфотеймента — новость должна привлечь внимание, заинтересовать. При этом хороший журналист должен понимать, где ироничный комментарий будет уместен, а где его лучше не использовать.

Лидия Малыгина добавила, что журналистка перестает быть преимущественно женской профессией. В профессию активно идут и молодые люди. Кроме того, по ее словам, сейчас осуществляется переход от «инфантильной журналистики блогеров к журналистике с характером».

Вслед за изменениями в журналистике меняются и современные редакции.

— Сейчас преобладают конвергентные редакции, в которых создаются разные виды контента для различных платформ. В работе принимают участие не только журналисты, но и технические специалисты, — рассказал Александр Колесниченко.

Участники дискуссии выделили качества, которые важны для современного журналиста.

— Два самых важных качества — это владение словом и критическое мышление. Журналист должен понимать, что он пишет и зачем, — отметила Елена Буланова.

Также хороший журналист должен уметь писать в разных жанрах, использовать разные инструменты языка.

Эксперты отметили, что интерес к профессии не угасает. Теперь начать получать образования в сфере журналистики можно уже со школьной скамьи. Всем необходимым навыкам для дальнейшей профессии обучают в современных медиаклассах, созданных в столичных школах. Как отметил Денис Конторер, дети учатся писать, говорить в кадре, снимать видео. Школьники получают возможность научиться мыслить креативно, создавать интересный контент, работать с разной аудиторией, выступать на публике.