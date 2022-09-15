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Круглый стол: «Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Круглый стол: «Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции»
Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

Круглый стол: «Особенности российской журналистики. Традиции и тенденции»

Участники: Лидия Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Геннадий Слышкин — доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «»Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ, Ксения Марчан — доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета (Кандидат филологических наук), Елена Буланова — преподаватель МИСИС, РГУТиС, РГСУ, основатель коммуникационного агентства, Александр Колесниченко — кандидат филологических наук, доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Денис Конторер — преподаватель в Школе юного журналиста «Молодое Перо», куратор проекта «Медиакласс», историк, журналист.

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