Жизнь мирных граждан под защитой союзных сил

Фото: Минобороны РФ

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Майорск, который находится неподалеку от Горловки.

В Штабе территориальной обороны ДНР добавили, что населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая, расположенные в районе Артемовска, тоже перешли под контроль союзных сил. А еще военные народных республик и России закрепились на окраинах Артемовска.

Однако в Северске и Соледаре продолжают работать малые разведывательные группы украинцев. Кроме того, ВСУ перебросили свои разведгруппы, модернизированную гусеничную и колесную военную технику в несколько городов ДНР, которые находятся под контролем националистов.

— В населенном пункте Часов Яр отмечено прибытие восстановленной и модернизированной бронированной гусеничной и колесной техники ВФУ. Выявлено не менее трех танков, одной БМП-1 и одной БРДМ, техника восстанавливалась в городе Львове, — сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

А в Старобельском районе ЛНР националисты пытались нанести ракетный удар по школе. По словам исполняющего обязанности мэра Старобельского района ЛНР Валерия Пахница, жертв удалось избежать только потому, что обстрел был предпринят рано утром.

— Это был обстрел, сработала ПВО, сбила ракету, три выстрела было, и вот эти остатки, двигатели от ракеты, которая летела, упали за двором калмыковской школы. Целились, конечно, в школу, — сказал Пахниц. — И в то время, когда МЧС занималось сбором остатков, фрагментов ракеты, где-то в небе тоже сработала ПВО, был большой взрыв в небе.

Кроме того, ВСУ пытаются вести наступление по всему фронту, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ, — сказал Леонид Пасечник.

В связи со сложной ситуацией на фронте глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам регионов России с призывом более активно отправлять добровольцев в места проведения спецоперации.

— Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам, — заявил Кадыров.

Россия помогает Донбассу не только на фронтах, но и в тылу. Например, ремонтирует объекты инфраструктуры. Так, в Мариуполе на днях открылся детский сад. Его восстановили российские строители.

А Общественная палата и Лига безопасного интернета создали рабочую группу, чтобы выявлять и блокировать ложные сообщения. Они планируют подготовить курс по борьбе с фейками о СВО. Специалисты сейчас насчитывают 25 цифровых угроз для гражданского общества, отметил глава рабочей группы Александр Малькевич.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене:

— Западные государства знают о том, что обстрелы осуществляет украинская сторона. Большинство из них воздерживаются от абсурдных утверждений о том, что русские на ЗАЭС обстреливают сами себя. Но они должны прямо призвать Киев прекратить безрассудные действия. Пока они этого не сделали, ответственность за возможные ядерные инциденты ложится и на них.