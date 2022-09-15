Фестиваль научного кино расскажет про наше завтра

Кадр из фильма «Чип внутри меня» режиссера Юлии Киселевой рассказывает о том, к чему ведут открытия последних десятилетий и какие вопросы они порождают / Кадр из фильма «Чип внутри меня» / 2022, Риск-Фильм

16 сентября в Москве открывается и будет работать до 30 сентября Фестиваль актуального научного кино — ФАНК. Посетить его полезно тем, кто полагает, что дела у нашей науки обстоят плохо и ничего в ней не происходит. В столице фестиваль проходит уже второй раз при поддержке Министерства культуры РФ.

А будет ли что показать? — непременно засомневаются скептики-язвы. А вы не сомневайтесь! В программе фестиваля — 22 российских и зарубежных фильма об антропологии, экологии, психологии.

Причем в этом году фильмом — открытием фестиваля впервые станет картина российского производства — это весьма необычный киноальманах «16 способов изменить мир». Картина наисвежайшая, этого года, ее создавали в Лаборатории научного кино — это совместный проект ФАНК и режиссера Юлии Киселевой, который снимали в Сколковском институте науки и технологий. Фильм состоит из 16 мини-серий, снятых 16 режиссерами, среди которых, что особенно приятно, много совсем молодых. В каждом фильме освещается одна проблема, точнее — какое-то одно из направлений современных научных исследований.

Центральной фигурой каждой серии становится фигура ученого. Соответственно, их тоже 16. Эти 16 серий спаяны в фильм. Смотреть его безумно интересно, хотя и вздыхаешь украдкой о позабытых школьных уроках той же физики — как без них осознать важность исследований света? В другой серии расскажут, как можно упростить и удешевить процесс нефтедобычи, еще одна расскажет о новых методах очистки атмосферы, третья — о революции в переработке кремния, которая позволяет создавать из него новые материалы. Ну а как вам идея об управлении «стаей», или «роем», дронов? И какая связь между этим процессом и... стрельбой из лука?

— Ежегодно уже более 7 лет ФАНК проходит в формате Дней научного кино более чем в ста городах России. В Москве мы представляем лучшие научные фильмы. Это фестиваль про будущее: технологии, научные открытия, мир завтрашнего дня. Но в этом году мы хотим поговорить о настоящем, — рассказывает сооснователь и программный директор фестиваля ФАН, член экспертного совета Минкультуры РФ по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых. — Надеемся, наш фестиваль станет местом искреннего проявления любопытства к миру и друг другу и вновь докажет, что наука может быть доступной и понятной каждому.

Отечественная документалистика — уже явление. Работы, представленные на фестивале, позволят оценить новаторство режиссеров, остроту и необычность поднимаемых ими тем. Так, картина Юлии Киселевой «Чип внутри меня» рассказывает о том, как живут люди, для которых установление в голове импланта было обусловлено жизненной необходимостью. На фоне темы «чипирования» есть ли что актуальнее?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Федотов, ученый, старший преподаватель Сколтеха:

— Работа над фильмами помогла многим ученым вернуть вдохновение не только для конкретных исследований, но и в целом для того, чтобы продолжать заниматься наукой. Общаясь с режиссером и командой, я испытал много эмоций, съемки придали мне сил. Вышли короткометражные картины — это, можно сказать, трейлер к полноценным фильмам. Хочется, чтобы все получилось и в будущем картины были отсняты, ведь ученым есть что рассказать, а режиссерам — показать!