Палитра эмоций: какие изменения ждут зрителей в юбилейном сезоне Государственного академического театра имени Моссовета

Художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли, актер Антон Аносов, заслуженные артистки России Екатерина Гусева и Ольга Кабо (на переднем плане слева направо) выпускают воздушный шар в честь открытия 100-го сезона театра / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

15 сентября актеры Государственного академического театра имени Моссовета под предводительством художественного руководителя Евгения Марчелли открыли юбилейный сезон.

В ослепительно мраморном и свежеотреставрированном фойе Театра им. Моссовета с самого утра суета. Артисты, режиссеры и постановщики готовятся встретить эпохальное событие — открытие сотого, юбилейного сезона театра. Но сначала надо оглянуться назад и подвести итоги предыдущего года. Ведь без опыта прошлого невозможно идти в будущее.

Художественный руководитель театра Евгений Марчелли подвел итоги ушедшего творческого года необычно — показав фильм о жизни культурного учреждения. Но и обозначить цели грядущего не забыл.

— В 100-м сезоне наш зритель может ожидать всю палитру эмоций: радость, удивление, тепло и даже иногда возмущение. Планируются премьеры на большой и малой сценах. Такая красивая дата налагает на нас большой груз ответственности — мы должны удивлять и восхищать. Благо есть чем, — поделился Марчелли. — Как вы уже могли заметить, для зрительского комфорта мы начали благоустраивать инфраструктуру. Радикальные изменения произошли в фойе, его современный облик задаст новый стиль всему театру. И хочется верить, что это только начало нашего пути.

Но «юбиляром» в этот день выступил не только театр.

Народный артист РСФСР и режиссер учреждения Юрий Еремин поздравил ряд артистов, которые отмечали круглые даты как на сцене, так и в жизни. Цветами, аплодисментами и одобрительным свистом коллеги по цеху отметили самых преданных актеров и актрис. Некоторые из них с Моссоветом более полувека. Особенно тепло встретили режиссера театра, народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, которому в августе исполнилось 85 лет. Он, заигрывая с аудиторией, пошутил, что через 15 лет и он достигнет трехзначного рубежа.

— Основная ценность нашего театра — это зритель. Здесь не встретить излишнего пафоса, дорогих машин на парковке или вычурных нарядов. Это говорит о настоящей, народной любви к творчеству, — заявил Кончаловский.

Мэтр отметил, что в условиях спецоперации народу необходимо давать надежду и веру в лучшее, в том числе путем театральных постановок.

Новый рубеж в истории театра удалось запечатлеть со всех ракурсов — за панорамную съемку отвечал специальный дрон с видеокамерой. Рассекая тишину зала, он взмыл в воздух и совершил пике над креслами ошеломленных артистов.

Среди них была и заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

— Сегодня я как никогда думаю о предназначении театра в современной жизни. Актерам очень хочется быть нужными народу и зрителю, особенно в такое тревожное время, — сказала Гусева. — Мы обязаны внушить людям надежду, веру в лучшее и любовь.

Она добавила, что, опираясь на отечественных великих классиков, можно понять и разобраться с тем, что сейчас происходит.

— И на нас лежит огромная ответственность за выбор репертуара, — добавила она.

Торжественная часть получила продолжение в неформальной обстановке, где гости мероприятия смогли пообщаться с творческой труппой в буфете театра. А в подарок артистам администрация вручила большой торт, которым они по делились со всеми присутствующими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Черепнев, директор государственного академического Театра имени Моссовета:

— Я убежден, что за качество зритель голосует рублем. По сравнению с доковидным, 2019 годом наша прибыль выросла более чем на четверть. Это позволило нам сделать очень важное дело — помочь восстановлению Мариупольского театра. Надеемся, что это пожертвование поможет коллегам как можно скорее отремонтировать театр, а коллективу вернуться к творческой деятельности.