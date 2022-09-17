Диетолог Дианова объяснила, как вычислить свой идеальный вес

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Существует несколько вариантов определения оптимальной массы тела, однако наиболее правильным будет использование простой формулы: например, для мужчин это будет рост человека минус 100. Для женщин цифры будут отличаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, оптимальный вес проще всего вычислить, ориентируясь на рост человека.

— Необходимо проверить вес по формуле, есть разные варианты. Наиболее простая формула: для мужчин это рост минус 100 сантиметров. У мужчин зачастую за счет развитой мышечной массы это подходит. Например, если рост 174, то оптимальным будет вес 74–75 килограммов, — объяснила Дианова.

Для женщин применимы сразу две формулы, которые можно использовать, отметила собеседница «ВМ». По первой формуле из роста женщины нужно вычесть 105, по второй — 110, уточнила эксперт.

Вторая формула по ряду причин будет точнее, подчеркнула диетолог.

— Есть такая процедура, как биоимпеданс — единственный объективный, очень простой и доступный метод, который можно делать как платно, так и бесплатно. Просто его делают не всем подряд: например, тем, у кого есть лишний вес по назначению эндокринолога. Или есть диспансеризация раз в три года. Если у человека присутствует избыточная масса тела, можно попросить направление в центр и сделать бесплатно. Там будут указаны количество лишнего жира и другие параметры, — рассказала специалист.

Во время процедуры оценивается гиподинамия, количество белка в рационе, задержка жидкости, достаточность потребления воды и другие факторы. Благодаря этому можно увидеть, сколько есть лишнего веса.

— Поэтому я считаю вариант с вычитанием 110 более чувствительной формулой. При биоимпедансометрии все влезет в норму, жир не будет зашкаливать, он окажется внутри возрастно-половой нормы, — рассказала Дианова.

Кроме того, важно, чтобы талия соответствовала нормам, подчеркнула Дианова. Так, для европеоидной расы объем талии должен составлять менее 80 сантиметров — в этом случае можно говорить об отсутствии абдоминального отложения жира, который считается опасным. Он несет риски диабета, метаболического синдрома, возникновения проблем в будущем с инфарктами и инсультами, отметила врач.

При небольшом превышении веса беспокоиться не о чем, однако в случае значительных отклонений имеет смысл проверить здоровье, посоветовала Дианова.

— Если по формуле видите, что есть превышение — значит, надо пойти сделать биоимпеданс, точнее этого метода ничего не существует. И дальше уже работать со специалистом и понимать, что делать. Но пара лишних килограммов по жировой массе максимум будут давать неудовлетворение женскому полу, мужчина пару килограммов не заметит. А женщина заметит: брюки не застегиваются, юбка не налезает, платье-футляр не налезает. Один из критериев: когда люди пытаются влезть в одежду меньшего размера, это может спровоцировать гастроэнтерологические проблемы. При очередном приеме пищи тугая одежда, которая человеку мала, спровоцирует рефлекс. Человек почувствует еду, которую съел час–два назад, она будет ощущаться за грудиной, почувствуется ее привкус. Переедание, тугая одежда и лишний вес могут давать такие моменты, — рассказала врач.

Как отметила специалист, два–три килограмма — допустимое движение веса между летом и зимой. Если масса набирается и уходит естественным образом, а не в результате депрессий или потрясений, это будет считаться нормой, резюмировала эксперт.