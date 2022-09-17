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Кинокритик объяснил, почему ремейки знаменитых фильмов не становятся популярными

Рафаэль Залян

Сюжет: 

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Общество
Кинокритик объяснил, почему ремейки знаменитых фильмов не становятся популярными
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Такие знаменитые картины, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи» и иные фильмы, вошедшие в золотую коллекцию фонда отечественного кино, широко любимы публикой и нередко пересматриваются. Что же касается ремейков и сиквелов знаменитых кинолент, которые неустанно производят современные режиссеры, то их судьба весьма плачевна. Несмотря на внушительный бюджет, технические возможности и даже звездный состав, обновленные картины проваливаются в прокате, а их оценки на различных площадках редко когда бывают положительными. Почему новое прочтение ремейков знаменитых фильмов не вызывает интереса и есть ли формула успеха, которая позволит изменить ситуацию, «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Романа Гордеева.

По словам специалиста, далеко не все продолжения кинохитов родом из прошлого века так безнадежны и бездарны, как кажется многим.

— Здесь нужно задать важный вопрос: почему, несмотря на хорошую цель — снять продолжение любимой истории, результат оставляет желать лучшего? Дело в том, что энтузиастами, вызвавшимися продолжить съемки знаменитых кинолент, выступают люди авантюристичные, которые ищут в первую очередь выгоду, эксплуатируя громкое название и былую популярность ленты. Но они реально не задумываются, в чем суть первоначального фильма, не разбираются, почему кинолента имела успех, и как сделать так, чтобы она сейчас тоже выстрелила и сыграла на эмоциях у зрителя, — пояснил Гордеев.

Видимо, для этого нужно иметь не только коммерческий, но и творческий подход к съемочному процессу, полагает эксперт:

— Имея сегодняшние бюджеты и отсутствие барьеров, которые были у Рязанова во время съемок «Иронии», можно было создать качественный ремейк. И надо понимать, что у фильма есть своя определенная аудитория, а снимать продолжение старой комедии в расчете на то, что ее будет смотреть современный зритель, — это глупая затея. Зрителя, который смотрел оригинал, возможно, любопытство и приведет в кинотеатр, чтобы посмотреть на результат новой работы. А вот молодых и силой не затащить туда, если интереса нет, — уверен собеседник «ВМ».

Но даже при наличии заинтересованной аудитории, по словам эксперта, провал гарантирован, потому что старый зритель не смеется над осовремененными шутками, а новому — не по вкусу сама стилистика кино, она ему чужда.

Гордеев отметил, что режиссер должен с самого начала понимать, для какой аудитории готовится ремейк картины, и быть готовым, что представитель молодого поколения вряд ли захочет смотреть фильм, от которого в восторге его бабушка и дедушка:

— Стоит сказать, что некоторые даже оригинальные картины зрителям надоели. Та же «Ирония судьбы» — ее часто показывают по телевизору, но это вовсе не значит, что ее любят, как и 30 лет назад. Многим надоел оригинал, а если еще и ремейк появится, то это еще сильнее взбесит зрителей.

Из-за неудачных экспериментов с другими ремейками зритель очень критически воспринимает любые попытки снять обновленную версию классики.

В то же время специалист отметил, что среди ремейков, повторивших успех старых картин, есть все же удачные варианты. В пример эксперт привел продолжение знаменитой комедийной саги про охотников за привидениями:

— Вот пример удачного продолжения фильма, который вобрал в себя лучшие традиции и привнес новое веяние, — это «Охотники за привидениями: Наследники». В картине сохранены главные догмы и суть, выстроена логика фильма. Это прекрасный ориентир, на который можно равняться.

Собеседник «ВМ» порекомендовал российским режиссером при съемках ремейков взять на вооружение пример «Охотников».

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