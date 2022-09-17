Копия, найдись! Стоит ли верить в теорию семи двойников

Кадр из фильма «Близнецы зла» / 1971 год

13 сентября студенты из Дублина доказали теорию о том, что у каждого человека существует минимум семь двойников. В этом помог интернет-проект по поиску похожих людей. Корреспондент «Вечерки» решила проверить теорию на себе.

Копия, найдись!

В программу для поиска двойников я загружаю сразу два своих фото. На одном снимке я с дневным макияжем и в очках. На другом — в линзах и с вечерним макияжем. Но систему, как оказалось, не обмануть. В обоих случаях в результатах поиска одни и те же люди, с одинаковым процентом сходства. На 86 процентов двойник — девушка из Канады с прямыми черными волосами, карими глазами, как у меня. Остальные двойники выглядят примерно также. Правда, нашлось их не семь, а более 100, только чем ближе к концу списка, уменьшается процент схожести.

На 83 процента, например, мы похожи с брюнеткой из США, но у нее голубые глаза. Мне же более похожей кажется девушка из Великобритании, с которой всего 80 процентов сходства (она, кстати, на седьмом месте в списке). У нее такая же форма лица, правда, нос чуть шире... Напишу ей сообщение! Может, это моя дальняя родственница?

Только гены

Мои надежды обрести родню в другой стране развеял врач-педиатр, член Европейского общества генетики человека Александр Карасев. Он рассказал, что двойники не могут быть родственниками.

— Эти люди похожи на вас только чертами лица, — объяснил Карасев. — Благодаря генетике мы можем примерно рассчитать, какой цвет волос или глаз будет у ребенка. Но что касается черт лица, здесь наша наука бессильна. Слишком большая гамма генов определяет то, как мы выглядим.

Такие разные близнецы

Александр Карасев рассказал, что на внешность человека влияет не только структура ДНК. Внешние условия накладывают гораздо больший отпечаток, чем наследственная информация.

— Были исследования, в которых близнецы росли в абсолютно разных условиях и во взрослом возрасте оказались непохожи друг на друга, — добавил Карасев.

Найти родственника-двойника все же можно, но только после анализа ДНК у обоих людей. Такой метод используют в криминалистике, когда сверяют биологический след с ДНК конкретного человека.

И если, по словам Карасева, сходство не выше 90 процентов, то люди абсолютно разные. И даже с похожими внешне полного совпадения не будет. Отличаться может состав крови, скорость метаболизма, физические параметры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Белов, эксперт по кибербезопасности:

— В основе программ — обученная нейросеть. Она автоматически определяет зону, где располагается лицо, а затем сравнивает с другими фото. Программе не нужно понимать, где находятся глаза, нос или скулы. Она обнаруживает схожие точки, некоторые из них даже не видны человеческому глазу. Когда вы смотрите на фото двойников, не всегда можно уловить, в чем ваше сходство.