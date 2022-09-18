Как получить продукты на молочной кухне

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одной из форм поддержки семей с маленькими детьми является выдача бесплатного питания на молочной кухне. Кому полагается питание, что входит в состав продуктового набора и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».

Общественный деятель, идеолог «Совета матерей» Татьяна Буцкая рассказала «Вечерней Москве», как изменилась молочная кухня за последние годы и реально ли она нужна женщинам и детям.

— Молочная кухня стала более удобной для родителей в последние годы. Теперь не нужно постоянно ходить за рецептами и тратить свое время. Сейчас специалисты выписывают направление на получение питания на молочной кухне, а родители могут выбирать, в какое время им удобнее его забрать. Московская молочная кухня по-настоящему помогает женщинам и детям. Она предоставляет значимый объем питания для рациона кормящих и беременных женщин, а также детей, — отметила Буцкая.

Кому положена

Молочная кухня — это специальный пункт по выдаче питания беременным женщинам и мамам, организованный на базе медицинской организации. На молочной кухне выдают молоко, каши, кисломолочные продукты, пюре и специальные смеси.

Право женщин с детьми на получение питания на молочной кухне закреплено законодательно. Однако в каждом регионе России свои порядки выдачи продуктовых наборов. Женщина может узнать о наличии молочной кухни и специфики ее работы в местном отделении социальной защиты.

Право на бесплатное полноценное питание по решению врача принадлежит:

беременным женщинам;

кормящим матерям;

детям до 3 лет.

В регионах перечень льготных категорий может быть шире. Например, в Москве молочная кухня положена беременным и детям:

до года на искусственном или смешанном вскармливании;

до 3 лет;

из многодетных семей до 7 лет;

детям-инвалидам;

до 15 лет с хроническими заболеваниями;

матерям детей до 6 месяцев на грудном вскармливании.

Состав продуктового набора

Власти каждого региона сами определяют, какие продукты выдавать на молочной кухне и их объем. Однако в стандартный набор продуктов входят:

молоко;

кефир;

творог;

овощные и мясные пюре;

фруктовые соки;

сухие каши.

В 2022 году в Москве новорожденным, детям старше года и беременным положен разный набор продуктов. Например, беременные женщины получают соки и молоко, детям старше 3 лет выдают только молоко, а новорожденным полагаются каши, творог, пюре и адаптированные смеси.

В Московской области питание на молочной кухне не выдают с 2020 года. Его заменили денежными выплатами. Размер ежемесячной компенсации составляет:

для беременных женщин — 400 рублей;

для кормящих матерей с детьми до 6 месяцев — 1000 рублей;

детям от 0 до 1 года на смешанном и искусственном вскармливании — 1000 рублей;

детям от 1 до 3 лет — 600 рублей.

Правила оформления и необходимые документы

Право на бесплатное питание для женщины или ребенка должен подтвердить врач:

гинеколог, который наблюдает беременную женщину в женской консультации;

участковый педиатр ребенка.

Обращаться нужно лично к своему специалисту. Однако в некоторых регионах России можно подать заявление для оформления рецепта на питание через портал госуслуг. Кроме того, в Москве подать заявление можно на официальном сайте мэра Москвы.

Необходимые документы:

заявление на имя руководства поликлиники;

паспорт с пропиской на территории региона;

полис ОМС беременной женщины или ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие льготный статус семьи.

Перед посещением необходимо заранее уточнить месторасположение молочной кухни в регионе и график ее работы. Например, в столице молочные кухни работают ежедневно с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00.