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Питание на молочной кухне: кому положено, что входит и как получить

Анастасия Харламова

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Общество
Как получить продукты на молочной кухне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одной из форм поддержки семей с маленькими детьми является выдача бесплатного питания на молочной кухне. Кому полагается питание, что входит в состав продуктового набора и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».

Общественный деятель, идеолог «Совета матерей» Татьяна Буцкая рассказала «Вечерней Москве», как изменилась молочная кухня за последние годы и реально ли она нужна женщинам и детям.

— Молочная кухня стала более удобной для родителей в последние годы. Теперь не нужно постоянно ходить за рецептами и тратить свое время. Сейчас специалисты выписывают направление на получение питания на молочной кухне, а родители могут выбирать, в какое время им удобнее его забрать. Московская молочная кухня по-настоящему помогает женщинам и детям. Она предоставляет значимый объем питания для рациона кормящих и беременных женщин, а также детей, — отметила Буцкая.

Кому положена

Молочная кухня — это специальный пункт по выдаче питания беременным женщинам и мамам, организованный на базе медицинской организации. На молочной кухне выдают молоко, каши, кисломолочные продукты, пюре и специальные смеси.

Право женщин с детьми на получение питания на молочной кухне закреплено законодательно. Однако в каждом регионе России свои порядки выдачи продуктовых наборов. Женщина может узнать о наличии молочной кухни и специфики ее работы в местном отделении социальной защиты.

Право на бесплатное полноценное питание по решению врача принадлежит:

  • беременным женщинам;
  • кормящим матерям;
  • детям до 3 лет.

В регионах перечень льготных категорий может быть шире. Например, в Москве молочная кухня положена беременным и детям:

  • до года на искусственном или смешанном вскармливании;
  • до 3 лет;
  • из многодетных семей до 7 лет;
  • детям-инвалидам;
  • до 15 лет с хроническими заболеваниями;
  • матерям детей до 6 месяцев на грудном вскармливании.

Состав продуктового набора

Власти каждого региона сами определяют, какие продукты выдавать на молочной кухне и их объем. Однако в стандартный набор продуктов входят:

  • молоко;
  • кефир;
  • творог;
  • овощные и мясные пюре;
  • фруктовые соки;
  • сухие каши.

В 2022 году в Москве новорожденным, детям старше года и беременным положен разный набор продуктов. Например, беременные женщины получают соки и молоко, детям старше 3 лет выдают только молоко, а новорожденным полагаются каши, творог, пюре и адаптированные смеси.

В Московской области питание на молочной кухне не выдают с 2020 года. Его заменили денежными выплатами. Размер ежемесячной компенсации составляет:

  • для беременных женщин — 400 рублей;
  • для кормящих матерей с детьми до 6 месяцев — 1000 рублей;
  • детям от 0 до 1 года на смешанном и искусственном вскармливании — 1000 рублей;
  • детям от 1 до 3 лет — 600 рублей.

Правила оформления и необходимые документы

Право на бесплатное питание для женщины или ребенка должен подтвердить врач:

  • гинеколог, который наблюдает беременную женщину в женской консультации;
  • участковый педиатр ребенка.

Обращаться нужно лично к своему специалисту. Однако в некоторых регионах России можно подать заявление для оформления рецепта на питание через портал госуслуг. Кроме того, в Москве подать заявление можно на официальном сайте мэра Москвы.

Необходимые документы:

  • заявление на имя руководства поликлиники;
  • паспорт с пропиской на территории региона;
  • полис ОМС беременной женщины или ребенка;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие льготный статус семьи.

Перед посещением необходимо заранее уточнить месторасположение молочной кухни в регионе и график ее работы. Например, в столице молочные кухни работают ежедневно с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00.

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