Проще, чем кажется: как и какие выплаты могут получить многодетные семьи

Сюжет:Проще, чем кажется
Многодетные семьи в России получают различные выплаты и льготы. Некоторые из них положены вне зависимости от разных факторов, для получения других нужно соответствовать определенным критериям. Какие выплаты для многодетных семей установлены законодательством РФ и как их получить, — в материале «Вечерней Москвы».
Критерии для получения семьей статуса многодетной:
— В семье должны воспитываться трое или больше несовершеннолетних детей или подростков до 23 лет, обучающихся на очной форме (они могут быть как родными, так и усыновленными).
Преимущества статуса многодетной семьи:
— приоритет на прием в детский сад;
— бесплатное питание в школах и профессиональных учебных заведениях.
Как семья может подтвердить статус многодетной:
— получить соответствующее удостоверение в офисах МФЦ или через госуслуги.
Выплаты многодетным семьям:
— единовременное пособие при рождении ребенка — 20 472 рубля в 2022 году (положено не только многодетным семьям);
— ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет — 2/5 от среднего заработка родителя за последние два года, но не менее 7082 рубля (положено не только многодетным семьям);
— ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до полутора лет — его размер совпадает с установленным в регионе рождения ребенка прожиточным минимумом для детей (положена родителям, чей доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе);
— компенсация за услуги детского сада — 20 процентов затрат на обучение первого ребенка, 50 процентов затрат за второго, 70 процентов за третьего и последующих;
— ежемесячная компенсация коммунальных услуг — ее размер зависит от региона рождения ребенка и составляет от 30 до 50 процентов затрат на ЖКХ (положена семьям, не имеющим долгов за ЖКХ);
— ежегодное возмещение расходов на покупку школьной формы — его размер зависит от региона рождения ребенка (положена семьям, чьи дети учатся в общеобразовательной школе).