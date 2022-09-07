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Проще, чем кажется: как и какие выплаты могут получить многодетные семьи

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как и какие выплаты могут получить многодетные семьи
Фото: Рexels/ Elly Fairytale

Многодетные семьи в России получают различные выплаты и льготы. Некоторые из них положены вне зависимости от разных факторов, для получения других нужно соответствовать определенным критериям. Какие выплаты для многодетных семей установлены законодательством РФ и как их получить, — в материале «Вечерней Москвы».

Критерии для получения семьей статуса многодетной:

— В семье должны воспитываться трое или больше несовершеннолетних детей или подростков до 23 лет, обучающихся на очной форме (они могут быть как родными, так и усыновленными).

Преимущества статуса многодетной семьи:

— приоритет на прием в детский сад;

— бесплатное питание в школах и профессиональных учебных заведениях.

Как семья может подтвердить статус многодетной:

— получить соответствующее удостоверение в офисах МФЦ или через госуслуги.

Выплаты многодетным семьям:

— единовременное пособие при рождении ребенка — 20 472 рубля в 2022 году (положено не только многодетным семьям);

— ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет — 2/5 от среднего заработка родителя за последние два года, но не менее 7082 рубля (положено не только многодетным семьям);

— ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до полутора лет — его размер совпадает с установленным в регионе рождения ребенка прожиточным минимумом для детей (положена родителям, чей доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе);

— компенсация за услуги детского сада — 20 процентов затрат на обучение первого ребенка, 50 процентов затрат за второго, 70 процентов за третьего и последующих;

— ежемесячная компенсация коммунальных услуг — ее размер зависит от региона рождения ребенка и составляет от 30 до 50 процентов затрат на ЖКХ (положена семьям, не имеющим долгов за ЖКХ);

— ежегодное возмещение расходов на покупку школьной формы — его размер зависит от региона рождения ребенка (положена семьям, чьи дети учатся в общеобразовательной школе).

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