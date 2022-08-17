Какие выплаты положены многодетным семьям в России

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Общественная палата России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. В нашей стране многодетным семьям положены различные выплаты и льготы. Некоторые из них предоставляются вне зависимости от разных факторов, для получения других семья должна соответствовать определенным критериям. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие выплаты для многодетных семей установлены законодательством и как их получить.

Удостоверение многодетной семьи

В России многодетной считается семья, в которой воспитывается три или больше несовершеннолетних детей, также в эту категорию входят подростки до 23 лет, обучающиеся на очной форме. При этом дети могут быть как родными, так и усыновленными.

Многодетная семья может подтвердить свое право на льготы соответствующим удостоверением. Наличие этого документа подарит ряд преимуществ:приоритет на прием в детский сад, бесплатное питание в школах и профессиональных учебных заведениях и др. Получить это удостоверение можно в МФЦ или через госуслуги.

Единовременное пособие при рождении

Часть выплат и пособий положена не только многодетным. В частности, к таким мерам поддержки относится единовременное пособие при рождении ребенка: его выплачивают абсолютно всем гражданам на каждого малыша.

Данный вид пособия ежегодно индексируется — в 2022 году его размер составляет 20 472 рубля. Выплачивается пособие официально трудоустроенному родителю. Если родители безработные — нужно отнести паспорт и свидетельство о рождении в соцзащиту по месту жительства, если хотя бы один трудится — в бухгалтерию своей организации.

Пособие на ребенка до полутора лет

Данная мера поддержки также положена абсолютно всем родителям. Пособие составляет 2/5 от среднего заработка родителя за последние два года. В 2022 году его минимальный размер законодательно установлен на уровне 7082 рубля.

Для получения этого пособия работающий родитель должен подать документы в бухгалтерию своего предприятия, второму родителю понадобится подтвердить, что он не получает это пособие. При отсутствии работы у обоих родителей пособие также оформляется в соцзащите. Выплачиваться пособие будет каждый месяц до достижения ребенком полутора лет.

Выплата на третьего и последующих детей

Это ежемесячное пособие выплачивают многодетным семьям при рождении третьего ребенка, также его можно получить после рождения последующих детей.

Получить выплату могут только те граждане, чей доход в семье не превышает прожиточного минимума. Для данной меры поддержки характерна вариативность суммы в зависимости от региона: ее размер совпадает с установленным в регионе прожиточным минимумом для детей. Выплачивается данное пособие до достижения ребенком полутора лет.

Компенсация за услуги детского сада

Семьи с детьми в России имеют право частично компенсировать затраты на ежемесячный платеж за детский сад. За первого ребенка можно вернуть 20 процентов, за второго — 50, а за третьего и последующих — 70 процентов. Подать заявление необходимо заведующему детского сада или при помощи госуслуг.

Компенсация коммунальных услуг

Многодетным семьям также положена ежемесячная компенсационная выплата, призванная частично возместить расходы на услуги ЖКХ. Ее размер зависит от региона и составляет от 30 до 50 процентов. Обратиться за выплатой можно в соцзащиту или МФЦ по месту проживания. Если есть долги за ЖКХ, компенсацию не дадут.

Возмещение расходов на покупку школьной формы

Данная мера поддержки многодетных семей является ежегодной и распространяется на тех детей, которые учатся в общеобразовательной школе. В разных регионах размер выплаты отличается: так, в Москве он составляет 10 951 рубль, а в Санкт-Петербурге — 4467 рублей. Оформить данную выплату можно лично в МФЦ или при помощи портала «Госуслуги».