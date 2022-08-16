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Звание «Мать-героиня» в эпоху СССР и в современной России

Илья Ашуров
Общество
Звание «Мать-героиня» в эпоху СССР и в современной России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На этой неделе в России возродили высшее звание «Мать-героиня». Соответствующий указ 15 августа подписал президент Владимир Путин. «Вечерняя Москва» вспомнила историю этого звания.

Учреждение

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден появились в СССР в 1944 году. Его присваивали матерям, которые родили и воспитали десять и более детей. Необходимым условием получения награды было достижение последним ребенком возраста одного года, а также наличие в живых остальных детей этой матери. Дети, пропавшие без вести или погибшие на фронтах Великой Отечественной войны, также учитывались.

В 1973 году в положение о звании внесли поправки, согласно которым стали учитываться также усыновленные дети и дети, погибшие при несении службы или в результате трудового увечья.

Матерям-героиням вручали знак ордена и грамоту президиума Верховного совета СССР. Знак был выполнен в форме трапециевидной пластинки, к которой была прикреплена пятиконечная звезда. Последняя была выполнена из золота 950-й пробы.

В 1980 году «Мать-героиня» стала званием. Тем самым награда начала считаться высшей степенью отличия в наградной системе СССР.

Награждения и льготы

Первый указ о присвоении звания «Мать-героиня» был подписан 27 октября 1944 года. Награды удостоились 14 женщин. Среди них была жительница Подмосковья Анна Алексахина, которая воспитала 12 детей: десятерых сыновей (четверо погибли на войне) и двух дочерей. Именно Алексахина стала обладательницей самого первого ордена «Мать-героиня».

В советское время звание «Мать-героиня» получили свыше 400 тысяч женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года. После распада СССР звание не присваивалось.

Помимо ордена и грамоты, матери-героини получали льготы. Основные из них — бесплатный проезд на общественном транспорте и первоочередное получение жилья.

Возрождение звания

Идеи о возрождении звания «Мать-героиня» в современной России неоднократно высказывались на высшем уровне начиная с 2000-х годов. Однако звание вновь учредили лишь в этом году. На встрече с многодетными семьями 1 июня 2022 года президент Владимир Путин поддержал предложение возродить советское звание, а 15 августа был подписан соответствующий указ.

В положении о звании «Мать-героиня» указано, что оно является высшей степенью отличия для женщин.

— Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей, — говорится в документе.

В нем также отмечается, что учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, исполнении воинского или гражданского долга, а также в результате теракта или чрезвычайных ситуаций.

Матерям-героиням будут выдавать знак ордена, грамоту, а также единовременно выплачивать один миллион рублей.

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