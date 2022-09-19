Низкие цены дошли до ручек: как изменилась стоимость канцтоваров

Продавец Елена Носова и покупательница Анастасия Макарова в магазине канцтоваров / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

12 сентября крупный аналитический сервис опубликовал данные своего исследования, согласно которому в России стремительно падают цены на канцелярские товары — по сравнению с маем этого года их стоимость снизилась на десять процентов. «Вечерняя Москва» узнала, что выгоднее всего приобрести сейчас и чего ждать от цен в дальнейшем.

Стоимость непродовольственных товаров возвращается к прежним показателям после рекордного роста цен весной. По словам экономиста Дмитрия Белобородова, рынок канцелярской продукции показал наибольшую устойчивость благодаря тому, что большинство товаров производится на территории России.

— Конечно, цена на продукцию иностранных производителей пока что сильно меняться не будет. А вот российские уже понижают цены, так как смогли найти способ получать необходимые ресурсы для производства, — отметил он.

По словам эксперта, выгоднее всего сейчас покупать тетради и бумагу для принтера — их стоимость в целом снизилась почти на 17 процентов по сравнению с августом.

— Советую приобретать эти товары сразу по несколько штук в комплекте — так гораздо дешевле, — прокомментировал специалист.

На втором месте в рейтинге низких цен оказались письменные принадлежности. Например, цена фломастеров снизилась на 11 процентов, а шариковых ручек — почти на 6. А если покупать их наборами, то можно сэкономить до 25 процентов.

— Гелевые ручки, кстати, пока не сильно дешевеют. Это происходит из-за того, что чернила для их изготовления обходятся в 1,5 раза дороже, чем для изготовления шариковых ручек, — рассказал Дмитрий Белобородов.

Важно обратить внимание и на чертежные принадлежности. Сильнее других товаров в этом разделе сбросили цену карандаши — они подешевели аж на 34 процента. Затем идут циркули, стоимость которых снизилась на 28 процентов.

Что касается офисных товаров, то сейчас дешевле всего обойдутся подставки для книг — их цена упала в 1,5 раза за последние три недели. Двусторонний скотч подешевел на 17 процентов.

— Такая тенденция сохранится до конца года. Думаю, у нас появятся новые производители. Мало кто знает, но в данный момент на российском канцелярском рынке лидируют китайские и индийские компании, даже если бренд европейский. Именно это и позволяет, несмотря на санкции, доставлять товар в Россию. Прогнозирую, что к декабрю падение цен на канцтовары составит еще 10–15 процентов по всем категориям, — пояснил экономист.