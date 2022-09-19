Дистанция для сильных духом: как прошел Московский марафон

Жительница Екатеринбурга Александра Морозова в пятый раз участвует в Московском марафоне. Она вместе с другими любителями активного образа жизни пробежала по центру столицы дистанцию в 42 километра 195 метров / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

18 сентября состоялось крупнейшее событие в мире бега — Московский марафон. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, какие результаты показали столичные атлеты и спортсмены из других городов.

Утро, дождь, воскресенье. Все слагаемые сошлись в одном уравнении так, что в итоге можно получить нежелание идти на Московский марафон. Однако осенняя прохлада не испугала почти 30 тысяч человек, которые вышли проверить свои силы. Вот что значит высокий уровень мотивации! Все, кто собрался около стадиона «Лужники», были готовы покорить дистанцию в 42 километра и 195 метров. Звучит отсчет судьи: три, два, один — спортсмены срываются со старта.

Путь у них неблизкий: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля... Ближе к финишу становится понятно, что есть тройка лидеров: Искандер Ядгаров, Степан Киселев и Ильдар Миншин. Судьба золота определилась буквально на финишной прямой, когда Ядгаров оторвался от Киселева на 11 секунд и побил свой собственный рекорд трассы, пробежав ее за 2 часа 14 минут и 37 секунд. По словам победителя, это важное событие в его жизни.

— Я очень долго готовился к тому, чтобы выдать свой максимум на этой дистанции, и сделал это. Было сложно. В какой-то момент думал, что уже не смогу осуществить свою давнюю мечту, но сложилось все наилучшим образом. Надеюсь, что в последующие годы буду только улучшать свой результат и смогу побить и рекорд трассы, — сказал Искандер Ядгаров.

В женском старте на 42 километра победительницей стала москвичка Мария Ковалева, добежавшая до финиша за 2 часа 29 минут и 8 секунд. Кроме этого, был побит рекорд трассы в забеге на 10 километров. Его установил житель столицы Владимир Никитин, преодолевший трассу за 28 минут и 11 секунд. Есть и те, кто бежал не ради рекордов. Например, жительница Екатеринбурга Александра Морозова приезжает на Московский марафон каждый год. Большой путь она проделывает для того, чтобы преодолеть саму себя. Ну и чтобы видами Москвы полюбоваться.

— В своем городе тоже участвую в забегах для поддержания формы. Но именно Московский марафон стал тем местом, где можно посоревноваться с лучшими бегунами страны, — сказала Морозова.

Некоторых на финише ждали не только победы, но и любовь — одной из спортсменок на финише сделал предложение ее молодой человек.

Кстати, в столице проводятся и другие беговые соревнования. Так, с 2013 года можно принять участие в ночном забеге на 10 километров.

По данным организаторов, в марафоне приняли участие атлеты примерно из 700 городов России и 21 страны мира. Большая часть иностранцев — гости из Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным крупного российского бегового портала, в Москве проходит 190 официальных забегов. В их рамках организовано более 600 дистанций. Самые популярные: на 10 километров (такие трассы есть в 97 забегах) и на 5 километров (86 забегов). Москва по количеству забегов находится на первом месте в России. В столице, например, проводится полумарафон на 21 километр и др.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона:

— С каждым годом количество желающих поучаствовать в самом крупном забеге страны становится больше. Мы рады, что привлекаем к этому событию так много людей, что мы можем популяризировать культуру массового бега. Для нас важно, чтобы люди понимали, что наши забеги в первую очередь сделаны для того, чтобы все могли в них поучаствовать, проверить свои силы, перебороть себя и пробежать эту дистанцию. Мне кажется, что мы движемся в правильном направлении. В дальнейшем мы хотим выйти на уровень забегов мирового уровня.