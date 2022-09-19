Историк Островский объяснил, почему в Великобритании назревает смена династии

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Британские монархисты ломают в соцсетях копья в баталиях вокруг назревающей в Соединенном Королевстве смены династии. Штука в том, что со смертью Елизаветы II английская королевская фамилия Виндзоров по факту пресеклась.

Виндзоры появились совсем недавно, в начале XX века в результате политической интриги: 17 июля 1917 года король Георг V выступил с прокламацией, согласно которой британский правящий дом отвергал все германские титулы, отказывался от своих кровно-родственных связей с Саксен-Кобург-Готской династией и объявлял о создании новой, Виндзорской династии.

— В условиях Первой мировой войны, где Великобритания, Франция и Россия выступали против Германии и Австро-Венгрии, такой шаг вызвал народный восторг и казался вполне логичным, — говорит историк Олег Островский.

Виндзорами объявлялись потомки королевы Виктории (1819–1901) и принца Альберта (1819–1861) по мужской линии, обязательно являющиеся британскими подданными. Женщин, вышедших замуж за представителей других монархических или дворянских фамилий и их потомков, к этой фамилии уже не причисляли.

В чем же проблема с ныне взошедшим на престол Карлом III? По словам Островского, в соответствии с правилами генеалогии и прокламацией Георга V Виндзорская династия закончилась на Елизавете II, которая была последней прямой наследницей Виктории и Альберта.

— Получилось примерно как у нас с домом Романовых, которые после смерти императрицы Елизаветы Петровны (она была последней представительницей фамилии по прямой женской линии; мужская же пресеклась на Петре II в 1730 году), фактически стали Ольденбург-Гольштейн-Готторпскими, — поясняет историк.

Принц Филипп, муж Елизаветы II, родом из Глюксбургов — ветви Ольденбургской династии, и получается, что их с королевой дети и внуки уже не совсем Виндзоры. Елизавета предвидела, что происхождение ее потомков может стать впоследствии камнем преткновения, и еще в 1952 году, сразу после замужества, выпустила собственную прокламацию, по которой все ее потомки, хоть и не относящиеся к мужской ветви фамилии, все равно признавались Виндзорами. Ну если сама династия объявлена прокламацией, то почему бы и наследование в ней не поправить таким же образом? И вроде бы проблема решена, но... среди британских монархистов хватает знатоков генеалогии. И выкрики из серии «царь не настоящий!» звучат все чаще и чаще.