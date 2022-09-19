Устройство теневых парков началось на территории будущего Лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. Логинова

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Новый Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова введут в эксплуатацию в этом году. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 91 процент. Сейчас здесь идут работы по благоустройству территории, в том числе устройство теневого парка. Завершена отделка помещений для тяжелого оборудования, ведутся отделочные работы помещений внутри корпуса по всем этажам. Продолжается устройство переходов между старым и новым корпусами, а также работы по всем входным группам корпуса, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара. С действующими корпусами новое здание будет объединено крытыми переходами.

Онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи в одном месте — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Уникальное технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее в учреждении не выполнялась.

В медицинском учреждении установят более 40 тысяч единиц современного оборудования: современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую медтехнику.

В клинике создадут комфортные условия пребывания и работы. В палатах стационара установят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками для вызова медперсонала. Их также оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. Обустроят и специальные комнаты для беседы с врачами, а также уютные зоны ожидания.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров. Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, — добавил Рафик Загрутдинов.