Сезонный спорт и прогулка по саду здоровья. Чем заняться на ООПТ Москвы

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский выпускает в дикую природу серую неясыть / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Почти четверть всех площадей Москвы занимают природные территории. Особый охранный статус присвоен 145 площадям. Природные территории позволяют не только сохранять редкие виды животных и растений, но и значительно улучшают здоровье человека. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом помогают поднять настроение, справиться со стрессом и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какие условия для занятий спортом созданы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

— Антон Олегович, как на ООПТ удается создать условия для рекреации, проведения спортивного досуга и при этом сохранить природные территории?

— Одним из приоритетов политики Москвы является устойчивое развитие города. Важную роль в этом играет сохранение природных систем, а при необходимости и их восстановление.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Москвы сегодня составляет около 20 тысяч гектаров. Это огромные площади с уникальными экосистемами, которые взяты под особый контроль специалистов.

Для соблюдения баланса на этих территориях ограничена антропогенная нагрузка. Ведь на них обитают дикие животные и птицы, в том числе краснокнижные, произрастают редкие растения. И наша задача заключается в поддержании этого баланса. Важно сохранять биоразнообразие, а также местообитание всех групп живых организмов.

Вместе с тем на ООПТ сегодня созданы все условия для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом.

— В последнее время все чаще специалисты говорят о немедицинских факторах, влияющих на состояние здоровья жителей мегаполисов. Какую роль играет возможность занятий спортом на природе и как город может влиять на активность горожан?

— Действительно, есть такие факторы, которые напрямую не относятся к медицинской помощи, но значительно влияют на состояние здоровья и самочувствие населения. Важное значение имеет качество атмосферного воздуха, шаговая доступность парковых территорий и рекреационных зон, а также водных объектов, возможность занятий спортом. По подсчетам экспертов, вклад факторов окружающей среды в снижение заболеваемости может достигать 20–25%. Это весомая цифра.

Более 10 лет назад в Москве была поставлена цель привлечь как можно больше горожан к активному отдыху на свежем воздухе. Основным приоритетом в госпрограммах Москвы, связанным с реализацией природоохранных и инфраструктурных проектов, стало создание комфортной и здоровой городской среды. Поставленных целей мы добились.

Например, за последние годы в несколько раз выросла площадь ООПТ, где предусмотрены зоны для активного досуга москвичей. Увеличение количества пространств с развитой сетью велосипедных дорожек, парков и спортивных площадок на природе — те факторы, которые влияют на роста числа жителей, которые ведут здоровый образ жизни.

Занятия спортом являются важной составляющей жизни горожан. Природа нередко выручает человека, особенно когда мы говорим об улучшении самочувствия, настроения. А в случае спортивного досуга на свежем воздухе — это еще и заряд бодрости, положительных эмоций.

— Какие виды спорта сегодня доступны жителям?

— На природных территориях Москвы создана современная, безопасная спортивная инфраструктура, представлены разные форматы активностей, некоторые из них являются сезонными. Для горожан функционируют спортивные площадки, в том числе с тренажерами, открыты физкультурно-оздоровительные комплексы и даже территории для занятий скалолазанием и веревочные парки. В зимний период обустраиваются лыжные трассы и катки, работают пункты проката инвентаря.

Сегодня на ООПТ представлена возможность для занятий более чем 20 видами спорта. Это велосипедный спорт, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, пляжный футбол, пляжный волейбол, парусный спорт, workout, занятия йогой, скандинавской ходьбой. Из зимних видов: хоккей, лыжные гонки, фигурное катание, катание на санках, тюбингах и ледянках.

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Есть ли наиболее популярные места для занятий спортом среди жителей? И чем интересны сады здоровья?

— Таких мест в Москве много, и каждый может найти занятие по душе. В числе излюбленных можно назвать природно-исторические парки «Косинский», «Москворецкий» и «Тушинский».

Кроме того, в городе открыты три сада здоровья. Один из них находится на территории ландшафтного заказника «Тропаревский». Он разбит на функциональные зоны: для тихого отдыха и для спортивно-оздоровительной деятельности. Пройдясь по дорожкам из натурального камня, посетители увидят деревянные арт-объекты и рокарий, посетят две зоны для настольного тенниса, детскую и спортивную площадки. На территории сада здоровья высажены деревья и кустарники различных пород. Также сады здоровья находятся в «Бирюлевском дендропарке» и в природном заказнике «Долина реки Сетунь».

— Какие еще есть варианты проведения активного досуга на ООПТ?

— На особо охраняемых природных территориях Москвы оборудованы экологические тропы. Это прогулочные маршруты, которые проходят по самым интересным и красивым частям природных территорий. В настоящее время можно посетить девять экологических троп общей протяженностью около 23 километров. Всего на ООПТ насчитывается 13 экологических троп.

Самым длинным маршрутом протяженностью 5,5 километра является экотропа «В гармонии с природой» в Серебряном Бору. Здесь же проложена еще одна тропа «У озера Бездонное». Посетители могут прогуляться под вековыми соснами, подняться на смотровые площадки.

Еще одна экотропа находится в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине». Здесь можно увидеть краснокнижных обитателей, среди которых длиннохвостая синица, ястреб-тетеревятник, белоспинный дятел, обыкновенный жулан и многие другие птицы.

Ежегодно на ООПТ Москвы проводится более 2,2 тысячи интересных экскурсий и около 300 квестов. В том числе и специализированные орнитологические экскурсии, образовательные квесты о флоре и фауне нашего города. Регулярно разрабатываются новые программы.

— Как организован контроль за соблюдением природоохранного законодательства на столичных ООПТ?

— Контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории зон отдыха организован на постоянной основе. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды проводят патрулирования. В периоды наибольшей рекреационной нагрузки в рейдах принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Москве и полиции.

Уделяется внимание профилактической работе по недопущению правонарушений. На входах размещаются информационные стенды с актуальными сведениями и важными оповещениями.

Кроме того, специалисты постоянно мониторят состояние объектов летнего и зимнего отдыха, проводится их своевременное обслуживание, а при необходимости — замена.