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Доверять и открываться: московские психологи дали советы по воспитанию детей

Василий Плиткин

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Общество
Доверять и открываться: московские психологи дали советы по воспитанию детей
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Свою задачу все родители видят по-разному: одни хотят научить ребенка ладить с людьми, другие — уметь зарабатывать, кому-то важна самореализация. Ответив на вопрос, чего вы желаете своим детям, будет проще выбрать стратегию воспитания. Что на этом непростом и тернистом пути лучше выбрать — кнут или пряник, — рассказали специалисты Московской службы психологической помощи Алена Липяковская и семейного центра «Ориентир» София Борисова.

Все способы воспитания можно условно разделить на две группы — наказание и поощрение. Несмотря на то что первый вариант до сих пор в некоторых семьях считается нормальным, родителям необходимо понимать: это травмирует ребенка, вызывает у него лишь негативные переживания, которые, естественно, испытывать вновь он бы не хотел.

— Крики, шлепки, удары ремнем — это не наказание, а физическое насилие. Обычно взрослые так поступают от своего бессилия. Какой цели воспитания можно достигнуть, дав подзатыльник пятилетнему ребенку, который еще не умеет контролировать эмоции, а потому кричит на папу или маму? Оплеуха вряд ли вызовет уважение, зато усвоится правило: агрессия допустима, но использовать ее могут только те, кто сильнее. Или такое: я беззащитен перед другим человеком, если он сильнее, и меня можно бить и унижать. В результате ребенок так и не научится справляться со своими эмоциями, будет сам кричать и драться. Его самооценка не будет устойчивой, могут возникнуть сложности в том, чтобы постоять за себя, — отметила специалист Московской службы психологической помощи Алена Липяковская.

Без применения физического и психологического насилия точно можно обойтись! Выберите другой путь: заранее договоритесь с ребенком о возможных ограничениях в случае, если те или иные правила будут нарушены. В такой список можно внести лишение гаджетов, уменьшение времени на компьютерные игры или встречи с друзьями.

— Чтобы дети больше доверяли родителям, следует стать другом, который понимает их, готов помочь в трудную минуту. Если они приходят домой из школы уставшими, просят сделать чай с бутербродами и не трогать их в ближайший час, выполните просьбу. Не бегите с расспросами, что случилось, а спросите, чем можете еще помочь, напомните, что всегда открыты к диалогу, да и вообще — всегда рядом. А потом сделайте чай и займитесь своими делами, — предлагает специалист семейного центра «Ориентир» София Борисова.

Многие родители опасаются сказать лишнее доброе слово, похвалить, отметить достижения: им кажется, что это лишь разбалует ребенка. Но вспомните себя — разве восхищенный взгляд мамы и теплые слова папы после победы в конкурсе или хорошо сданного экзамена действовали на вас негативно? Или от такой поддержки появлялась уверенность в себе, своих возможностях, и любая задача становилась по плечу?

Чтобы жить в согласии со своим ребенком, а в дальнейшем помочь ему смело шагнуть во взрослую жизнь, уметь отстаивать свое мнение и быть верным ценностям, в воспитании психологи советуют придерживаться следующих правил.

Советуйтесь с детьми и учитывайте их мнение. Обсуждайте вместе, что может помочь им наводить в комнате порядок или вовремя выполнять домашние задания. Будьте открытыми: расскажите, почему для вас это важно. Даже такого доверительного общения бывает достаточно, чтобы ребенок начал вас не только слушать, но и слышать.

Посмотрите на мир глазами ребенка. Воспитание не пойдет на пользу, если действовать исключительно из своих побуждений, игнорируя внутренний мир ребенка.

Не нарушайте личных границ. У детей, особенно подростков, есть друзья, хобби и предпочтения. Даже если вам не нравится очередной друг сына или кажется, что занятия паркуром не подходят дочери, не пытайтесь безапелляционно переубедить их сменить интересы — так получите совершенно обратное желаемому.

Соблюдайте договоренность. Можно ли доверять вашему слову? Если пообещали — выполните. Будьте честными. Да, вы можете передумать, но в таком случае объясните, почему изменили решение. Хорошо воспитывает тот, кому доверяют.

Создайте уют и ощущение безопасности. Дома можно все: отдыхать, беситься, кривляться. Задача родителей состоит в том, чтобы создать обстановку доверия. Приглашайте друзей ребенка, играйте вместе с ними в настольные игры, смотрите фильмы и разговаривайте. Ребенок должен стремиться домой, а не бежать из него.

Будьте примером. Многое в своей жизни мы перенимаем через наблюдение. Нельзя объяснить ребенку, что драться — плохо, раздавая ему подзатыльники. Если вы часами играете в компьютерные игры, ребенку будет сложно понять, почему ему нельзя поступать так же. Кстати, дети давно видели вас с книгой в руках?

Не ограничивайте самостоятельность. Позвольте третьекласснику самостоятельно сходить в ближайший магазин, а подростку — починить технику. Чем больше возможностей дается ребенку, тем меньше он требует и митингует. К тому же это прекрасный способ развить у него чувство ответственности за свои поступки.

Берите паузу, если понимаете, что действуете на эмоциях. Отдохните, позаботьтесь о себе, а затем, когда будет легче, вернитесь к ситуации. Так вы покажете хороший пример.

Быть родителями непросто, но даже процесс воспитания полон радости и открытий — он развивает не только детей, но и нас, взрослых. Если все же чувствуете, что вам сложно, не оставайтесь одни, обращайтесь за помощью.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работают чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

Также позвоните по телефону неотложной психологической помощи, если вы знаете, что ребенок в опасности; надолго оставлен один в квартире без присмотра взрослых; есть угроза его жизни и здоровью: малыш на балконе, один на улице в темное время суток; родители проявляют агрессию по отношению к ребенку. Поступивший сигнал специалисты соцзащиты будут отрабатывать по индивидуальной программе реагирования и сопровождения. Социальные работники выяснят, какая требуется помощь семье: экстренная, социальная, психологическая, юридическая, медицинская, материальная или иная.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних —«Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центров можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

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