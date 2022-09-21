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Приметы и советы

Хобби–терапия помогает самовыражаться воспитанникам центров для детей–сирот

Павел Гриднев
Общество
Хобби–терапия помогает самовыражаться воспитанникам центров для детей–сирот
Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию

Психологи утверждают, что человеку в успешной социализации очень помогает хобби. Любимое занятие способствует самореализации и самовыражению, позволяет активнее познавать окружающий мир, лучше понимать свои и чужие эмоции и чувства. Существует даже хобби–терапия, которую в столичных центрах для детей–сирот применяют очень широко.

Педагоги отмечают, что любимое хобби помогает детям улучшить моторику и координацию, собраться с мыслями, унять тревогу, получить полезные для жизни навыки, которые в будущем можно превратить в профессию, и даже найти друзей-единомышленников.

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», например, неравнодушны к кулинарии, поэтому и хобби у них «вкусное» — дети уже несколько лет занимаются карвингом. Ребята умеют вырезать из обычных овощей и фруктов цветы, животных, разные фигуры и даже целые композиции.

— Все началось с моей коллеги Ольги Луканиной. Она сама увлекалась карвингом и к одному из праздников решила украсить стол овощами в виде цветов. Детям это настолько понравилось, что они попросили научить их. А когда Ольга Михайловна ушла на пенсию, я решила продолжить эти занятия. В процессе мы с детьми изучаем еще и правила этикета, сервировку стола, интересные способы подачи блюд, — говорит воспитатель центра «Наш дом» Кристина Алиференко.

Хобби-терапия для ребят из столичных центров для детей-сирот — не только приятный и полезный досуг, но и одна из возможностей для социализации. Так, воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» на кружке по рукоделию сделали подарки для пожилых москвичей из пансионатов для ветеранов.

— Сначала я учу своих ребят самым простым, но необходимым в жизни навыкам: пришивать пуговицы, зашивать, вязать спицами и крючком. А потом показываю, как из подручных средств сделать оригинальные вещи и подарки. Из старой одежды, нарезанной на полоски, мы, например, вяжем яркие и уютные коврики. Детям очень нравится такой вид рукоделия, у них блестят глаза, появляется азарт! Девочки охотно занимаются бисероплетением, делают картины из стразов. Кто знает, может это хобби в дальнейшем станет для них профессией или дополнительным заработком, будет приносить удовольствие, — рассказывает воспитатель Елена Ващенко.

Хобби–терапия помогает самовыражаться воспитанникам центров для детей–сирот Фото: Центр содействия семейному воспитанию

В творческой студии «Умелые ручки» Центра содействия семейному воспитанию «Сколковский» ребята тоже находят отличное применение бросовому материалу: недавно из отрезка трубы и картонных коробок сделали напольные вазы.

— Когда мои девочки представили свои творения на очередном конкурсе, никто и поверить не мог, из чего сделаны шедевры. Мастерицы до сих пор гордятся своей работой! — рассказывает педагог дополнительного образования Вера Лятифова.

Под ее руководством сколковцы занимаются самыми разными видами творчества: мозаикой, декупажом, граттажем, оригами, папье-маше.

— Важно, что ребята многому учатся в процессе, и я имею ввиду не только навыки ручного труда. Творить в команде — это искать компромиссы, учитывать чужое мнение, советоваться. Недавно мы делали работу в технике граттаж вместе с двумя мальчишками. Оба они по натуре лидеры, а тут им пришлось вместе искать решение задачи, уступать и слышать друг друга. В результате у нас получилась замечательная поделка, которая заняла призовое место на конкурсе, — делится Вера Лятифова.

Особенно приятно, отмечают педагоги, когда их воспитанники продолжают заниматься творчеством даже после выпуска из центра. Для молодых людей, которые живут самостоятельно, учатся и работают, хобби становится еще и способом снять напряжение, расслабиться. Анна Ермакова, которая состоит на постинтернатном патронате в Центре «Спутник», от бабушки унаследовала любовь к художественному вышиванию.

— Это занятие приводит к внутреннему равновесию, — говорит девушка. — Я часами могу вышивать. Стежок за стежком, и уходят волнение и суетливость, а на полотне возникает узор. Это магия!

Способности Анны по достоинству оценило и жюри конкурса «Абилимпикс», присудив ей диплом III степени в соответствующей компетенции.

Вероника Жихарева, которая тоже состоит на сопровождении в «Спутнике», увлечена рисованием. Выпускница признается, что для нее это возможность взять паузу в ритме большого города, сосредоточиться, подумать о чем-то важном.

— Особенно люблю рисовать в технике акварель, это красиво! — делится она.

Василий Кузнецов нашел свое увлечение уже во взрослом возрасте — в 18 лет увлекся изготовлением фигурок по сюжету фэнтези-игр «Вархаммер». На фигурки высотой 10-20 сантиметров у юноши уходит до нескольких дней. Такое хобби требует внимания и усидчивости.

— Это очень увлекательное занятие, но нужно много усердия, сосредоточенности, терпения, — рассказывает Василий. — Фигурки сначала нужно собрать и склеить, потом покрыть грунтовкой. Самое трудоемкое — это покраска. На одного персонажа требуется от 10 до 50 оттенков, а краски я смешиваю сам. Но результат того стоит, потому что помимо необычайной красоты, которая в конечном итоге получается, это занятие успокаивает, приносит радость и удовлетворение».

Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию
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Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию
Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию
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Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию
Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию
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Фото: Столичный центр содействия семейному воспитанию

СПРАВКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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