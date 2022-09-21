Российская косметическая компания MIXIT предлагает потребителям новую линейку SUPER FOOD

Фото: ООО «Миксит»

Российская косметическая компания MIXIT предлагает поклонникам своей продукции новую фруктовую линейку SUPER FOOD. Она станет достойной заменой товарам зарубежных косметических брендов, покинувших Россию из-за санкций. Шампуни, кремы, гели отечественной компании отличаются большими объемами и доступной ценой.

Свежие фрукты, как известно, — залог красивой и здоровой кожи. Компания широко использует их для производства своей продукции. Новая линейка SUPER FOOD позволит получить каждому бодрый заряд витаминов и бурю положительных эмоций. Новинка представлена шампунями, крем-масками, гелями и гель-пенами для душа. Продукция новой линейки состоит на 96–98 процентов из натуральных ингредиентов. Использованы только рабочие активы и суперфуды с минимальным применением стабилизирующих компонентов. При этом новая линейка не содержит парабенов, силиконов, минеральных масел и SLS.

Косметические средства компании не тестируются на животных, а их упаковка изготовлена из экологически чистых материалов и подлежит переработке.

В новой линейке представлены четыре вида питательных шампуней для волос и четыре бальзам-маски 3 в 1. Каждая пара содержит взаимодополняющие компоненты. Так, авокадо и банан восстанавливают сухие и поврежденные волосы, папайя и алоэ вера увлажняют и освежают кожу головы, розовый перец и женьшень способствуют активному росту здоровых волос, а гранат и миндаль обеспечивают волосам блеск и эластичность.

Также в новую линейку вошли косметические средства для тела. Они включают в себя шесть сочных гелей и гель-пены для душа, в которых гармонично сочетаются натуральные компоненты арбуза и мяты, грейпфрута и малины, дыни и папайи, меда и кокоса, манго и клубники, лимона и ананаса. Экстракты этих фруктов способствуют обновлению и омоложению кожи, придают ей упругость, выравнивают тон и повышают ее тонус.

Философию компании определяет базовая концепция ухода, основные критерии которой являются современность, доступность, актуальность и эффективность. Инновационные решения компании основаны на природных свойствах натуральных компонентов — их использование в составе продуктов позволяет активизировать внутренние ресурсы всех типов кожи. Наличие собственной производственной базы и отказ от дорогой упаковки позволили компании сохранить доступную цену на продукцию новой линейки. Эта косметика позволит каждому потребителю быть разным, оставаясь самим собой.