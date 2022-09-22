Мастера обувного дела

Иван Татарчук и его супруга Юлия Бошкарева познакомились и вместе работают на фабрике «Парижская коммуна» / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом «Парижской коммуны» Иван Татарчук считает, что обувная промышленность — дело всей его жизни, любовь к которому привил его дедушка, Григорий Васильевич Муханов. Он, кстати, проработал на этой же фабрике 41 год.

Великая Отечественная вой на унесла жизни всех братьев Григория Васильевича, и чтобы помочь семье, он в 15 лет устроился на обувную фабрику учеником колодочника, позже стал обтяжчиком. Когда Григорию был всего 21 год, он получил Сталинскую премию за рационализацию производственных процессов: благодаря ему на предприятии заменили гвозди и усовершенствовали оборудование для обтяжки обуви, тем самым снизив затраты.

— Дед работал практически без выходных и отпусков и взял всего один выходной, как раз когда получал премию, — вспоминает Иван. — Он очень любил читать и читал много. Дедушка очень гордился, что работал обувщиком, как и отец великого советского полководца маршала Георгия Жукова.

Григорий Васильевич всегда был передовиком производства и постоянно перевыполнял норму в 2,5 раза, не снижая качества. В 1976 году он возглавил обувное объединение «Заря» (головное предприятие «Парижской коммуны»).

По примеру деда Татарчук продолжает семейную традицию и активно развивает обувную промышленность. Как и Григорий Васильевич, Иван окончил Институт легкой промышленности. 20 лет назад он пришел на «Парижскую коммуну» инженером-технологом. Сейчас Татарчук — заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом. Он защитил кандидатскую, стал доктором технических наук, а в 2011 году — лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

— Премию российского правительства я получил, как и в свое время мой дед Сталинскую, за рационализаторские идеи в технологии производства обуви, — поясняет Татарчук. — Это дает мне еще один повод гордиться нашей династией.

Нет ничего удивительного в том, что свою будущую супругу Иван встретил на фабрике, где проводил большую часть времени.

— Мы с Юлией познакомились в химико-технологической лаборатории, — вспоминает мужчина. — Разрабатывали вместе новые модели специальной рабочей обуви — это наиболее яркое направление фабрики. Вложили в работу всю свою душу. Именно во время работы над общим проектом я понял, что Юля — мой человек!

Девушка, как и Татарчук, активно участвует в развитии обувной промышленности. Она была в составе группы, которая изобрела литьевое крепление — запатентованный способ изготовления рабочей обуви, который сейчас используют 70 процентов российских обувных предприятий.

Иван и Юлия воспитывают 12-летнего сына и продолжают вместе трудиться на «Парижской коммуне». Татарчук надеется, что сын также придет после вуза работать на предприятие и продолжит прославленную семейную династию.

Сегодня фабрика — флагман отечественной обувной промышленности. В 90-е, после распада СССР, коллектив предприятия сумел адаптироваться к изменившейся экономической ситуации и успешно провести программу преобразований, которые позволили выйти на новый уровень. В 2022 году на фабрике была выпущена 660-миллионная пара обуви.

— В марте этого года московская обувная фабрика «Парижская коммуна» отметила столетие, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — За годы работы здесь выпустили свыше 660 миллионов пар. Сегодня в стенах предприятия изготавливается каждая пятая пара российской обуви. Ежегодно здесь выпускается до миллиона пар, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

С любовью от округа

В рамках XVI окружного конкурса на присуждение премии «Общественное признание» — одного из главных событий общественной и культурной жизни Центрального административного округа — Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» получила награду в номинации «Мы памяти этой верны». В год 100-летнего юбилея предприятия это было очень правильно и уместно. Конкурс проходил в семи номинациях, в которых соревновались 84 проекта. Префект ЦАО вручил Ивану Татарчуку и Елене Тарасовой диплом и главный приз, статуэтку «Признание» — хрустальный цветок, 10 лепестков которого символизируют десять районов Центрального округа столицы.

СПРАВКА

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» создана 18 марта 1922 года. В 1953 году в Москве открылся первый фирменный магазин фабрики. В 1995-м проведены реконструкция и полное переоснащение предприятия, что позволило выпускать современную конкурентоспособную продукцию.