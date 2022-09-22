Опера как тяжелый люкс

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

22 сентября в Московском театре Новая опера имени Е. В. Колобова состоится премьера спектакля «Стифелио». Одну из главных ролей сыграет оперная певица, жительница района Басманный Елизавета Соина. «Вечерняя Москва» поговорила с солисткой театра о новом проекте, любви к профессии и городу.

— Мне кажется, оперным певцам нужны постоянные тренировки. Так ли это, сколько часов в день вы уделяете вокалу?

— Минимум три часа. В иерархии, если можно так сказать, певцов, опера — «тяжелый люкс». Нужно обязательно тренироваться, но и нельзя перетрудиться — это тоже чревато. И, конечно, оперный певец — это здоровый человек! Но качество пения от многого зависит — даже от атмосферного давления.

— Вот уже много лет вы поете в Новой опере (с 2011 года). Почему?

— Это магия места! Великолепное здание, прекрасные музыканты. Удивительно, но здание построено в сложное время — это меня вдохновляет. Как и сама Москва!

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— А какие у вас любимые места в городе ?

— Чистопрудный бульвар и — не удивляйтесь — станция метро «Маяковская». Для меня она самая красивая и навсегда связана, конечно, с концертами — там же рядом самый лучший концертный зал!

— Но опера — это все итальянское?

— У меня русская вокальная школа. Мой замечательный педагог — легендарная Галина Писаренко, народная артистка России, любимица Рихтера и Светланова. Это прежде всего ее школа. А ее педагог — супруга Святослава Рихтера Нина Дорлиак, которую можно назвать потомком вокальной школы Виардо. Прошла я и различные мастер-классы. Меня выбрали в международную программу Лионской оперы. Там я много взяла прежде всего в изучении языка. В основе стиля так называемых вокальных школ стоит именно он. От языка зависит формирование всего артикуляционного аппарата, эмиссии звука. Ты выстраиваешь его форму с помощью языка. Понятно, что итальянская школа — это еще и темперамент. Но все взаимосвязано. Русская школа другая.

— Над чем вы сейчас работаете?

— У нас в театре состоится очередная премьера — опера Джузеппе Верти «Стиффелио». Меня выбрали на роль изменщицы Лины. Джузеппе Верди — он, можно сказать, наш, очень близок по темпераменту русского человека. По сюжету я там очень много бегаю, и это сложно — нужно и петь, и бежать. Смысл оперы — борьба человека с самим собой. Как не потерять веру в Бога в тот момент, когда кажется, что он тебя предал. Стиффелио как священника это мучает даже больше, чем факт измены. А музыка в опере превосходная!