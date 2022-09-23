Прорвало трубу отопления: кто виноват и что делать

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В России начался отопительный сезон, но никто не застрахован от неожиданных протечек. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», что делать, если в квартире неожиданно прорвало трубу отопления.

По его словам, при аварийной ситуации с трубами отопления в квартире жильцы должны позвонить в управляющую компанию или в районную диспетчерскую службу. Специалисты должны прибыть на место в течение 30 минут и устранить течь.

— В том случае, если в квартире прорвало трубу, в том числе отопительную, необходимо сообщить об аварии в управляющую компанию. Также можно позвонить в районную диспетчерскую службу. Аварийная бригада должна приехать в кратчайшие сроки — в течение получаса. Она перекроет стояк, чтобы остановить поступление воды в помещение. Жильцы могут сами перекрыть краны, если это не опасно для здоровья, — рассказал Крохин.

Эксперт подчеркнул, что при аварийной ситуации сотрудники управляющей компании или специальных служб обязаны устранить ее причину. Однако не во всех случаях УК будет отвечать за последствия и выплачивать компенсацию:

— Важно разделять такие понятия, как аварийная ситуация и ответственность за переустройство системы отопления. При аварийной ситуации специальные службы обязаны устранить угрозу. Они отключают воду, чтобы прекратился потоп в помещении. В дальнейшем управляющая организация должна прийти на место, осмотреть, выяснить причину и составить акт. В документе необходимо указать причину аварии. Это может быть износ труб, неправильная установка, скачок давления.

Собеседник «ВМ» предупредил, что причина аварии устанавливает виновника. Если несчастный случай произошел по вине жильца, то все траты на ремонт он будет брать на себя.

— В зависимости от причины аварии установят виновника, который будет компенсировать ущерб. Если выяснится, что самовольная установка отопительного прибора или разводки труб нарушает нормы и правила строительного проекта, то будет отвечать владелец квартиры. В случае, когда протечка произошла из-за неисправности крана на стояке или потекла общедомовая труба и произошел разрыв, то отвечать за аварию будет управляющая компания, — рассказал он.

Эксперт советует проводить замену и ремонт труб в квартире с помощью сотрудников управляющей компании. Самостоятельные работы могут привести к аварийным случаям, за которые придется отвечать собственнику жилого помещения.