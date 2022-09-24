Сливу по осени сажают: наступило идеальное время для посадок деревьев и кустарников

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Конец сентября и октябрь в жизни садоводов — период очень ответственный: пора заняться деревьями и кустарниками. Как и что сажать, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

— Многие любят сажать деревья по весне, но я ратую за осенние посадки. Пересадка даже для растения с закрытой корневой системой — всегда стресс. Посаженные под зиму растения до зимних холодов успевают привыкнуть к новому месту «прописки» и не тратят сил на выгонку листьев. Они почти спят, а потом засыпают вовсе, отдыхают, а по весне, уже пообвыкнув на новых условиях, принимаются активно расти.

Когда вы сажаете растения весной, они могут несколько отстать в развитии — просто потому, что перед ними будет стоять непростой выбор: отдать весь потенциал своей энергии корням, на укоренение, либо начать набирать в росте, оживлении почек и выбрасывании листьев. Спорить, как для растений лучше, можно бесконечно, но многолетний опыт показывает, что осенняя посадка имеет ряд огромных преимуществ. По весне уже укоренившиеся растения вы сможете подкормить азотосодержащими удобрениями, начнете активно поливать, и они будут развиваться более плавно. Да и войдут они в фазу активного роста более сильными. Риски, связанные с обмерзанием молодых веток, при осенней посадке, конечно, есть, но в остальном этот способ себя все же оправдывает.

Крыжовник без шипов

До начала октября крыжовник сажать можно, далее — могут начаться трудности. Интересные сорта, радость последних лет — Северянин, Сенатор, Северный капитан. Если давно не обновляли коллекцию крыжовников, это стоит сделать: эти сорта почти все — бесшипные.

Ирга: сама нежность

Ирга хорошо перенесет зимовку и будет бурно размножаться — скорее всего, не ближайшей весной, а через год. Учтите, что вывести игру из сада сложнее, чем посадить, и располагайте ее в уголках участка, а то и перед забором.

Розы отдохнут под лапником

Многие считают, что после осенней посадки розы к весне выходят просто идеальными и цветут шикарно. Это сомнительное утверждение, но под лапником они и правда перезимуют отлично. Посаженные черенки можно обсыпать опилками и укутать лутрасилом или даже поставить специальное зимнее укрытие для роз — благо стоит оно недорого.

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Удержать сливу

Если терн перенесет все, то слива может и закапризничать. Саженцу сливы очень нужен колышек, вбитый рядом с ним и привязанный к нему «восьмеркой» — это удержит растение в вертикальном положении и не позволит упасть.

Смородины умеют дружить

Молодые кустики смородины рекомендуют обрезать, оставляя по 2–4 почки на побегах. После посадки в землю вокруг растения мульчируют. Кстати, все виды смородины — красная, черная, белая и розовая — отлично растут рядом друг с другом.

Арония еще удивит

Красивый кустик черноплодной рябины (аронии) сейчас кажется малышом, но учтите — через несколько лет он вырастет. Прежде чем посадить черноплодку, посмотрите, не перекроет ли она ваш цветник, не помешает ли проходу и так далее. Обратите внимание на сорта Викинг, Арон, Бриллиант, Зерина.

Удобрить малину

Когда лучше сажать малину — решайте по погоде. Температура воздуха в период высадки должна быть выше 10 градусов, а укореняться малина будет дней 20. Яму делают размером 30х30х30 см, добавляют компост, 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата. Саженец крупнее 20 см обрезают до этой высоты. Хиты: Изобильная, Сказка, Гусар, Атлант.

Облепиха пусть голодает!

Эта красотка выглядит шикарно и зимой, но пускает такие длинные корни, что остерегайтесь сажать ее на очень хорошей почве и в центре участка. Это единственное растение, которому не нужна яма с питательным «обедом»! В природе облепиха растет и в каменистых местах, и на песке, привыкла голодать и не вздумайте ее баловать: зажирует или начнет заполонять участок фактически неконтролируемо.

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Больше света для яблони

Добавьте в яму для яблони 2–3 ведра торфа, 3–4 ведра перегноя, 2–3 ведра песка, не менее 3 стаканов золы и стакан суперфосфата. Причем до посадки заполненная яма должна постоять полторы-две недели. Яблоня светолюбива, помните об этом. За заботу она отблагодарит вас чудесными плодами.

Сберечь спирею

Неприхотливые спиреи отлично приживаются в саду после осенней посадки, но в первый год жизни растения желательно укрывать на зиму, иначе веточки, торчащие из-под снега, обмерзнут.

Увлажняйте ежевику

В это время сажают зимостойкие сорта — Честер, Агавам. Ягоды у них сладкие. Но хитом все последние годы считается сорт Полар — не имеющий шипов. Помните, ежевика любит свет и влагу.

Бирючина — как стена

Из бирючины получается самая простая «зеленая стена» на участке, на которой в том числе можно тренировать свои умения в искусстве обрезки: она так быстро отрастает, что легко простит вам все ваши ошибки.

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Сеем цветы под зиму

Чтобы сократить время забот и хлопот по весне, можно посеять часть цветника осенью, желательно, правда, делать это уже по мерзлой земле. Прекрасно перенесут подзимний посев настурция, васильки, гипсофила, иберис, гайлардия, лаватера, нигелла и космея, то есть самые популярные однолетники.

А вот из цветов двухлетнего цикла развития особенно «уважают» посев под зиму маттиола, мальва и турецкая гвоздика. Кстати, последняя отлично размножается и самосевом, хотя есть одно «но»: со временем самосейки теряют сортовую окраску цветков, так что обновлять их посадку все же нужно. Из многолетников под зиму сажают пионы, флоксы и эхинацею.

5 ошибок при работе с саженцами

При посадках растений после 15–20 октября велик риск, что они не приживутся.

Высаживать саженцы без подготовки для них места можно только на суглинках и торфянике и при очень близких грунтовых водах.

Корневая шейка плодового дерева при посадке должна находиться выше уровня земли, а у кустов — в земле.

Не заливайте молодые посадки водой. Достаточно 3–4 ведер воды на деревце и пары ведер воды на куст. И до весны — не поливать!

Не путайте посадку и прикапывание растений на хранение. При последнем растения располагают почти горизонтально, засыпая их корни почвой, а при посадке — вертикально.

Рой яму. Не стесняйся!

Чтобы деревья и кустарники не просто прижились, а еще и активно начали расти и приносить урожай или бурно цвести, посадочные ямы для них готовят по науке. Для каждого дерева и кустарника в специальной литературе указывается рекомендованный размер ям, и взят он не с потолка.

Яма для растения — это та «тарелка», из которой оно долго будет черпать полезные вещества и элементы, то есть фактически будет «есть». Поэтому и заправить эту «тарелку» нужно основательно: перепревшим компостом, удобрениями (при осенней посадке — без азота!). Для яблони ямы роют 1х1 метр, на столько же заглубляясь внутрь. Для кустарников, как правило, достаточно ям размером 50х50 см или 60х60 и с неменьшим заглублением.

Знать свое место

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер бюро «Цепкова и партнеры»:

— Сажая под зиму декоративные кустарники, не переживайте, что ошибетесь с местом: кусты — не деревья, их пересаживать не так трудно. Но все же поинтересуйтесь перед посадкой высотой растений и теми условиями, которые они предпочитают для жизни. Устраивая плотные посадки, учитывайте, что по весне растения начнут бурно разрастаться и небольшие растеньица можно таким образом просто «потерять».