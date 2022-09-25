Зеленый свет нам брезжит: почему буксует переход на альтернативные источники энергии

Фото: Shutterstock

Очередным пузырем выглядит сегодня зеленая энергетика на фоне топливного кризиса в Европе. Переход на новые альтернативные источники энергии буксует. Почему так происходит?

Цены на энергию, на нефть и газ, растут на горе производителям и потребителям всех товаров и услуг. Тут много причин, к природным аномалиям добавилась еще и политика для полного счастья. Склонные к паникерству аналитики восклицают «ужас, ужас», потрясая биржевыми сводками. Их более прагматичные коллеги мудрено говорят о том, как при таком раскладе можно заработать. Кто-то обогащается, другие — разоряются, и все друг друга пугают едва ли не новым апокалипсисом. Невинные обыватели страдают тихо — в цену каждого сухарика и прочего закладываются все нынешние страсти, включая политические. К тому же правительства всех стран будут помогать своим энергокомпаниям для блага населения — из собранных с населения налогов, понятно. В общем, являются народу нехорошие предчувствия, а это раздражает и не способствует семейному благополучию. Неужели и впрямь все так нехорошо? Это вряд ли.

Мы с детства пристрастились наслаждаться «пугалками». Рассказами о черном человеке под кроватью, о сугробных червях, сглатывающих неосторожных пешеходов, и о прочем радостном. Эту привычку пугаться притащили и во взрослую свою жизнь. Старшие поколения тоже любят пощекотать себе нервы. И энергетический вопрос в этом деле — важнейшая тема уже не первое столетие. Вначале палили дрова. Леса стали исчезать. Пару столетий назад британцы любили за чашкой чая говорить, что еще недавно белка могла с юга на север пересечь всю страну, ни разу не опустившись с ветвей на землю, а теперь все кончено...

Позже мир ужасался, когда китов стало заметно меньше и начало недоставать их жира, который жгли в миллионах светильников. И так всю известную историю человечества. Только каждый раз находились новые ресурсы и придумывались новые технологии. От дров перешли к углю, от жира — к керосину, бензин научились делать, газ и нефть приспособились добывать даже из песка — сланцевые. А что теперь нам «светит»?

Лет сорок, минимум, мы читаем бодрые рассказы о том, как получают энергию от солнца, от приливов, из геотермальных источников, от силы ветра и так далее. А вот завертелась экономико-политическая карусель, и как-то, кажется, притихли разговоры о «зеленой энергетике». Значит ли это, что все эти разговоры были как бы блефом? Как сказать. Добыча энергии из возобновляемых источников продолжит развиваться. Но не быстро.

Показателен пример Китая. Индустриализация по-китайски была решительно и в целом успешной, но последствия оказались тяжелыми — загрязнили воздух и воду. Воду пытались и пытаются прикупить в России, направив в Поднебесную наши реки. Воздух не так просто перекачать из-за границы. Пришлось думать. И на сегодня Китай — лидер по развитию солнечной энергетики, вообще зеленой индустрии. В 2020 году больше 80 миллиардов долларов составили в стране инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. В Штатах — менее 50 миллиардов, во Франции и в Германии — по семь с небольшим миллиардов выделили на эти цели.

Разработки новых технологий — дело рискованное и весьма затратное. Но при этом потенциально очень и очень перспективное. Именно поэтому различные стартапы в области новых технологий растут как грибы: богачи вкладывают деньги в десятки проектов в надежде, что какой-то из них «выстрелит». И под это финансирование находят тысячи претендентов. Расчет прост: не одни ребята, так другие создадут годный продукт, который принесет инвестору прибыль.

Вот сейчас в моде электротранспорт. И в Гарварде родился стартап по созданию твердотельной батареи, которая заряжается за три минуты и выдерживает 10 тысяч циклов. На днях этому стартапу выдали эксклюзивную лицензию на производство такой батареи.

То есть технологии получения зеленой энергии вроде как есть. Но к сегодняшнему дню доля возобновляемой энергетики в мировом энергетическом балансе составляет лишь 10–12 процентов. То есть «зеленый» свет в конце туннеля уже брезжит, но энергия всем нужна не после дож дика в четверг, а здесь и сейчас.