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Приметы и советы

Столичные психологи рассказали о правилах общения с людьми с инвалидностью 

Павел Гриднев
Общество
Столичные психологи рассказали о правилах общения с людьми с инвалидностью 
Фото: shutterstock

Мы редко задумываемся о том, что рядом с нами есть те, кто совершенно по-другому воспринимает окружающую реальность – люди с отсутствием слуха и слабослышащие. Мы встречаемся с ними на улице и в общественном транспорте, в очередях или на выставках. Они постоянно взаимодействуют с нами, слышащими и говорящими. Но умеем ли мы их понимать, принимать и поддерживать? В Международный день глухих, который отмечают в последнее воскресенье сентября, специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина и врач-педиатр особого семейного центра «Роза ветров» Нина Кулагина рассказали «Вечерней Москве» о том, как общаться с людьми с инвалидностью.

Чётких правил и конкретных советов относительно поведения с людьми, чьи физические возможности ограничены, нет – всё индивидуально. Поэтому нужно проявлять чуткость, учитывать особенности того, с кем мы общаемся, а также принимать во внимание характер отношений, которые сложились с собеседником.

  • Со слабослышащими людьми следует вести себя естественно, без неловкости сказать или сделать что-то не то.
  • В диалоге стоит воздерживаться от выяснения причин, приведших к инвалидности, выражения сочувствия – как правило, это неуместно.
  • При этом нужно проявлять терпение и не забывать об особенностях собеседника.

Если человек всё же готов обсуждать свои проблемы со здоровьем, то он сам даст об этом знать: поделится своими ощущениями, чувствами, расскажет о трудностях. Как себя вести с ним? Точно также, как ведёт себя вежливый человек со всеми остальными людьми.

— Избегайте гиперопеки, не высказывайте чрезмерного беспокойства. Если хотите предложить помощь, делайте это тактично, без настойчивости и лишних объяснений причин своего порыва – это может лишь только подчеркнуть ограничение возможностей человека, — отметила Екатерина Игонина.

Психолог советует видеть в собеседнике прежде всего человека, а не его недуг. Если такое взаимодействие кажется сложным, лучше воздержаться от контакта и разобраться в себе.

— Для слабослышащих и глухих людей очень важно быть понятыми и увиденными, причем не только в своем сообществе. Они стремятся общаться со всеми и очень радуются, когда их по-настоящему слышат. Как важно бывает обратить внимание на человека с другим восприятием окружающего мира и принять участие в его жизни, — добавила специалист.

Комплексная поддержка нужна не только взрослым с инвалидностью, но и конечно же детям. Семьям, воспитывающим детей с ограничениями здоровья, всестороннюю социальную помощь оказывают в столичных особых семейных центрах. Специалисты медицинской службы проводят диагностику, реализуют индивидуальные программы реабилитации. Сотрудники работают в тандеме с педагогами, которые ежедневно взаимодействуют с детьми, отслеживают выполнение рекомендаций.

У ребенка важно вовремя заметить слуховые нарушения, как можно раньше обратиться к специалисту и начать лечение. Если вовремя выявить и устранить причины, которые ограничивают развитие, результаты будут значительно выше.

— Если у ребенка наблюдается снижение слуха, он по-особенному реагирует на речь и другие звуковые сигналы, мы обязательно информируем об этом родителей и направляем их на консультации к специалистам. Кроме того, помогаем оформить документы, если необходимо, сопровождаем. Рекомендации, полученные от специалистов, реализуем у нас в центре, — рассказала врач-педиатр особого семейного центра «Роза ветров» Нина Кулагина.

Все мы испытываем боль, страх, тревогу и порой нуждаемся в психологической помощи. Но в силу своих физиологических особенностей людям с инвалидностью бывает трудно делиться своими чувствами со специалистами. В столице можно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 29 сентября в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Мой особенный ребенок. Трудности в обучении». Вместе с психологом участники обсудят возможные причины трудностей в обучении детей с особенностями развития, поговорят об обустройстве рабочего пространства для ребёнка, о том, как справляться с уроками быстрее.

При возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к специалистам особых семейных центров. Сейчас в столице работают пять таких центров: им. Г.И. Россолимо, «Семь-Я», «Формула роста», «Роза ветров» и «Дом Детей».

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