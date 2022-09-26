Жители Донбасса голосуют за присоединение территорий

Посол ДНР в России Ольга Макеева проголосовала на референдуме о вхождении республик и освобожденных территорий в состав России / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Идет референдум о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Участки для голосования открылись и в Москве.

На участках в московском Центральном Доме предпринимателя все давно готово к референдуму. Запечатанные урны постепенно наполняются бюллетенями. За белыми столиками голосующие заполняют выданный бланк, ставят галочку о согласии или об отказе о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Гражданка ДНР Марина Голубева тоже решила не оставаться в стороне и пришла, чтобы проголосовать «за».

— Для меня — это один из самых важных дней в моей жизни. Я сейчас живу в Москве, но в Донецке у меня осталась бабушка, которая постоянно рассказывает все те ужасы и страхи. Их она испытывает последние восемь лет жизни. Я приезжаю к ней по возможности, но каждый раз говорю: однажды все будет лучше, надо верить в это. Сегодня и в последующие три дня россиянам нужно объединиться ради того, чтобы люди, которые живут там, поняли, что у них есть поддержка, — сказала Марина Голубева.

Всю важность события понимает не только старшее поколение, но и те люди, которые получили избирательное право совсем недавно. Например, студент Иван Молодов, которому только исполнилось 18 лет, решил выразить свою гражданскую позицию и одним из первых пришел на избирательный участок.

— Я из ЛНР, и для меня важно, чтобы я не остался в стороне в такой важный для России и граждан республик день. Вся мои родственники и моя семья хотят, чтобы мы были полноправными членами нашей страны — России. Мой папа из Луганска, он был одним из первых, кто пошел защищать свою Родину в 2014 году. Получил ранение, но никогда не переставал помогать своим сослуживцам и друзьям, которые остались на фронте, — сказал Молодов.

Для наблюдения за правильным ходом референдума на участках для голосования работают целые группы международных представителей.

Член комиссии из Республики Беларусь Дмитрий Семченко рассказывает, что для такого масштабного события были приглашены делегации из Франции, Бразилии, Сенегала и многих других зарубежных стран.

— Мы с коллегами уже отметили, что уровень организации на участке на самом высоком уровне. Люди приходят с улыбками, могут спокойно, в отдельных кабинках отдать свой голос. Также стоит отметить, что безопасность здесь на самом высоком уровне — это важная составляющая любых выборов. Уже 27 сентября мы поедем в Волгоград на другой участок, а затем отправимся на Донбасс, чтобы работать уже там, — сказал Семченко.

Как сообщила посол ДНР Ольга Макеева, около 236 тысяч граждан республики уже проголосовали в России в рамках референдума. Тысяча из них проголосовали на территории посольства Донецкой народной республики в Москве, где также открыт участок для волеизъявления. По итогам первых двух дней голосования половина населения ДНР сделала свой выбор на референдуме. Такие данные предоставила центральная избирательная комиссия республики. В ЛНР проголосовали 45 процентов жителей. В Херсонской и Запорожской областях свой выбор сделал каждый третий.

При этом продолжаются попытки киевского режима сорвать голосование. И это, по мнению посла ЛНР в России Родиона Мирошника, должно стать предметом рассмотрения международных правозащитных организаций.

— За минувший день по территории ЛНР выпущено 24 ракеты HIMARS, четыре населенных пункта оказались под серьезнейшими ударами. Это Алчевск, Сватово, Стаханов, Рубежное, — добавил Мирошник. — По этим городам были выпущены ракеты, есть разрушения, причем цели, по которым были выпущены ракеты, это совершенно невоенные объекты, это аграрные предприятия, социальные объекты и жилые дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Макеева, посол ДНР в России:

— Я бы этому референдуму присвоила целый ряд эпитетов: долгожданный, выстраданный, судьбоносный, знаковый, референдум — праздник со слезами на глазах. Мы шли к этому великому событию долгих восемь с половиной лет. У меня слезы, потому что в этом пути мы очень многих потеряли. В том числе и когда произошел обстрел на крытом рынке, когда люди готовились к референдуму, к празднику. В военные годы на Донбассе у нас родилась песня, там есть такие строчки: «Мы возвращаемся домой, мы это право отстояли».