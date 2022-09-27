Экономист объяснил, почему в России подешевела одежда, ввезенная по параллельному импорту

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Снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенные в страну по параллельному импорту, достигает 50 процентов. При этом по определенным категориям продукции, где параллельный импорт не разрешен, зафиксированы рост цен до 30 процентов и снижение объемов реализации от 8 до 20 процентов в сравнении с прошлым годом, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, почему стоимость одежды, ввезенной в страну в рамках параллельного импорта, сильно снизилась.

По его словам, стоимость одежды, ввезенной параллельным импортом, начала снижаться, потому что система наладилась за несколько месяцев работы. Логистические поставки разрешенных для ввоза товаров работают исправно.

— Снижение стоимости одежды, которую ввезли в Россию параллельным импортом, означает, что система наладилась. Объем и предложение повысились. Старые запасы, которые были в нашей стране до ограничений и санкций, должны были уже истощиться. С уходом ведущих марок с российского рынка это произошло еще быстрее. Если бы не было параллельного импорта, то по всем законам рыночной экономики цены бы сильно выросли. Даже несмотря на то, что курс доллара и евро упал. Мы и наблюдали такую ситуацию в самом начале. Однако на сегодняшний день значительное снижение цен означает, что параллельный импорт наладился. Логистические каналы стабильно поставляют одежду разрешенных марок, — объяснил Холод.

Эксперт отметил, что в первую очередь дешевеет одежда, которая неактуальна в данном сезоне. Например, продавцы пытаются реализовать летние вещи как можно быстрее, поэтому предлагают покупателям большие скидки.

— Стоимость одежды, которую ввозят на территорию нашей страны параллельным импортом, снижается вне зависимости от марки. Вероятнее всего, вещи, которые дешевеют сильнее других, имеют сезонность. На них падает спрос. Например, летние платья или брюки будут пытаться продать как можно быстрее, чтобы они не потеряли актуальность, — считает собеседник «ВМ».

Экономист подчеркнул, что значительное снижение цен на одежду может вызвать и падение спроса у населения.

— Снижение стоимости одежды может говорить и о падении спроса на эту категорию товаров. Доходы населения России не растут. Также в стране наблюдается инфляция. Одежда — это вещь длительного использования, а хлеб с картошкой — одноразового. Россияне могут отказываться от покупок новых предметов гардероба в пользу еды и товаров первой необходимости, — заключил Холод.