Артисты Дома армии сохраняют традиции прошлых поколений

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков вручает Почетную грамоту министра обороны замначальника отдела военно-шефской работы ЦДРА Галине Джиоевой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

27 сентября Центральный дом Российской армии имени Михаила Васильевича Фрунзе отметил свое 95–летие. В честь этой даты сотрудников учреждения наградили орденами.

С самого утра в ЦДРА праздничная, торжественная атмосфера. Офицеры в парадной форме встречаются со своими коллегами. Среди гостей не только действующие работники. Пришел и полковник в отставке Василий Дмитриченко, который был начальником ЦДРА с 1992 по 1998 год.

— Это было сложное время после распада Советского Союза, были проблемы, постоянно задерживали зарплаты, — вспоминает Дмитриченко. — Но наш коллектив был с внутренним стержнем. Потому что мы же сами должны были поддерживать боевой дух армии и четко выполняли поставленные задачи. Несмотря на все трудности мы выстояли, выезжали в гарнизоны, давали концерты. А главное — сохранили все коллективы, которые работали со дня основания ЦДРА.

И вот начинается торжественная часть. Поздравить коллектив ЦДРА пришло много гостей, в том числе и статс-секретарь — заместитель Министерства обороны Николай Панков.

— Ваш труд как никогда востребован сегодня. С первых дней проведения специальной военной операции на Украине вы активно ведете работу по моральной и психологической поддержке военнослужащих, организуете и проводите культурно-художественное обслуживание личного состава вооруженных сил, — отмечает Панков.

Генерал армии вручил Благодарность Президента Российской Федерации коллективу ЦДРА «за многолетнюю культурно-просветительскую деятельность». Государственных наград удостоились и сотрудники. Начальник ЦДРА полковник Василий Мазуренко из рук замминистра получил орден Почета.

— Я очень тронут оценкой нашего труда, — отметил Василий Мазуренко. — В нашем здании были созданы такие прославленные коллективы, как Ансамбль песни и пляски имени Александрова, Центральный академический театр Российской армии, Музей Вооруженных сил, Студия художников имени Грекова, Оркестр Министерства обороны России. Мы с достоинством продолжаем традиции, заложенные еще во время Великой Отечественной войны — наши артисты и сегодня продолжают выступать в гарнизонах по всей стране.

За эту работу художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова была удостоена звания заслуженного работника культуры России. А заместителю начальника отдела военно-шефской работы Галине Джиоевой вручили Почетную грамоту министра обороны.

— Очень приятно, что отметили нашу работу, — делится Галина Джиоева. — В воинских частях наших артистов ждут и постоянно спрашивают, когда они приедут вновь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, министр обороны России, генерал армии:

— Коллектив Центрального дома Российской армии имени Михаила Васильевича Фрунзе успешно реализует культурные программы и проекты для российских военнослужащих и членов их семей на всей территории России и за ее пределами. В военных округах, на флотах, в зоне специальной военной операции регулярно проводятся разнообразные выступления, тематические фестивали, все армейские конкурсы. Именно они делают армейские будни ярче, интереснее, поддерживают боевой дух наших солдат и офицеров.