Московские психологи рассказали о правильных установках на успех ребенка

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Каждый родитель желает своему ребенку счастья, покорения вершин и исполнения желаний. Но на пути к этим целям зачастую звучит не поддержка, а критика: мало стараешься, плохо подготовился, рано сдался. Такие необдуманные высказывания могут заложить в подсознание программу, мешающую детям формироваться полноценными личностями. Как правильно выстраивать общение с сыном и дочерью, чтобы они стали уверенными в себе людьми, рассказали специалисты Московской службы психологической помощи Валентина Соколова и семейного центра «Отрадное» Мария Овчарова.

Послания значимых взрослых могут предопределить всю дальнейшую жизнь ребенка. Согласитесь, по-разному звучит: «Как здорово, что ты есть!» и «У тебя что, руки не оттуда растут?» Наверняка, многие в детстве сами слышали критикующие фразы от родителей, более того, мы и сами иногда говорим подобное. Здесь причина вовсе не в том, что наши папы и мамы не любили нас, а мы, в свою очередь, своих детей. Все дело в неосознаваемых устойчивых привычках, «помогающих» в воспитании и регулирующих детско-родительскую коммуникацию.

— Наши родители скорее всего тоже получили набор таких посланий в детстве как само собой разумеющихся и автоматически передали их нам. И так — по цепочке. Со временем такие словесные выражения становятся не поддающимися сомнению убеждениями, которые влияют на ощущение счастья, здоровья, успеха, свободы и безопасности, — отметила психолог Валентина Соколова.

Как мы получаем послания? Часть из них говорится напрямую, какие-то являются невербальными — транслируются действиями, отношениями. Книги, фильмы, предложенные взрослыми, тоже несут смысловую нагрузку, которую родители считают нужным донести до своего чада. Во взрослом возрасте важно проанализировать, насколько эти идеи вам близки, а также научиться общаться с детьми таким образом, чтобы как можно меньше деструктивных напутствий было передано в будущее.

— Однажды ко мне обратилась мама подростка с жалобами на нежелание сына учиться. Женщина эмоционально и убедительно говорила о том, что ее ребенок талантлив, его хвалят учителя, при желании сын делает задания лучше всех, но ленится. Приглашаю в кабинет молодого человека, спрашиваю, почему не хочет учиться, а в ответ слышу: «Я же дурак, ничего с первого раза у меня не получается, и вообще в жизни ничего не добьюсь. Зачем стараться?» Оказывается, такие послания парень все время слышит от родителей. Мама подтвердила, что этими словами она хотела мотивировать своего ребенка еще больше стараться в школе. Но на деле такая ее поддержка звучала ровно наоборот: не достигай, не думай, не делай, — рассказала психолог.

Таких примеров можно привести много. Скажем, родители говорят старшему сыну: «Ты уже большой, а он — маленький, поэтому потерпи». Подтекст в этом случае — не будь ребенком. Фраза: «Нет, математика и занятия боксом — тебе не подходят, пойдешь заниматься балетом» звучит как «не будь собой», «не будь взрослым», «не достигай».

Поскольку каждый имеет свой уникальный набор запрещающих посланий, мы на своем опыте знаем, как тяжело и трудно живется в их цепких объятиях. Но в силах каждого из нас уменьшить влияние этих сценариев либо вообще полностью отказаться от их использования и распространения. Первым делом психологи рекомендуют начать с себя.

— Задайте себе вопрос: используете ли вы в жизни такие фразы? Если да, старайтесь их отмечать и менять суть посланий. Если самостоятельно сделать это сложно, за помощью можно обратиться к специалисту. Для того, чтобы интегрировать новое убеждение в жизнь, нужна практика, специальная деятельность, профессиональное пространство для создания и укрепления других привычек, — посоветовала Валентина Соколова.

Во-вторых, следует проанализировать свое общение с ребенком. Диалог с ним не должен быть машинальным. Нужно анализировать, что и зачем доносится до ребенка, отмечать собственный его прогресс без сравнения с остальными: например, что дочь стала играть более сложные музыкальные произведения, а сын тренирует более сложную вариацию танцев или улучшил какие-то свои навыки. Необходимо проговаривать с детьми, какие именно цели они ставят перед собой, объяснять, что они вполне могут отличаться от целей их приятелей.

— Важно донести до ребенка мысль, что практически невозможно одинаково хорошо преуспевать в разных сферах, которые требуют много сил и времени. Стоит расставить приоритеты и грамотно распределить свои ресурсы, — отмечает психолог семейного центра «Отрадное» Мария Овчарова.

Специалисты рекомендуют давать детям понять, что успех других ничуть не умаляет их достижений. Это не торт, в котором ограниченное количество кусков. Измерить успех можно не только призами. Упорство в достижении цели, гибкость и умение справляться со сложными чувствами так же дают чувство успешности. Работа в этом направлении обязательно пойдет на пользу, как занятиям, так и самооценке подростка.

Избежать директив, будучи родителем, сложно. Все равно что-то, да промелькнет. Но нужно стараться быть не столь категоричными в требованиях к ребенку, давать ему понять, что он не робот и может чувствовать, ошибаться. Зависимость от родительских директив не фатальна — каждый может изменять свои решения.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центров можно получить на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации».

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.