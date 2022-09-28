Жилой дом по программе реновации ввели в районе Бескудниковский

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Бескудниковский, квартал 8, 9, корпус 20, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка введена в эксплуатацию, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом состоит из двух секций и построен по индивидуальному проекту. Всего в новостройке 330 квартир (однокомнатных — 220, двухкомнатных — 66, трехкомнатных — 44). В квартирах выполнили улучшенную отделку, которая полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры располагаются со второго этажа. На первом этаже будут расположены нежилые помещения — здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены: колясочная, комната для консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В здании установили грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли — маломобильные люди и мамы с колясками смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в жилой дом будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также установили систему видеонаблюдения.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха, высадили деревья и кустарники.