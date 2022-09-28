Воюют плечом к плечу, отважно и мужественно

Фото: Минобороны РФ

Сержант Владимир Костин служит мастером эвакуационного отделения ремонтного взвода. Вместе со своим отрядом он оперативно восстановил более 30 единиц военной техники, которую наши бойцы смогли вновь использовать против врага на поле боя. Под непрекращающимся обстрелом Владимир выполнил необходимые работы по замене поврежденного узла механизированного моста, благодаря чему мотострелковые подразделения успешно форсировали водную преграду.

Рядовой Андрей Никифоров входит в состав артиллерийского расчета. На одном из заданий Никифоров сумел успешно отразить атаку превосходящих сил врага метким огнем из ствольной артиллерии. Он уничтожил 15 солдат ВСУ и четыре огневые точки противника, наступление которого было отражено благодаря мужественным действиям Андрея и его боевых товарищей. Это позволило союзным подразделениям отступить для перегруппировки, а затем успешно продолжить выполнение задания.

1/4 Рядовой Андрей Никифоров / Фото: Минобороны РФ 2/4 Сержант Дмитрий Топчиев / Фото: Минобороны РФ 3/4 Сержант Владимир Мальчиков / Фото: Минобороны РФ 4/4 Сержант Владимир Костин / Фото: Минобороны РФ

Сержант Владимир Мальчиков служит в составе расчета артиллерийского орудия. При выполнении очередного задания военнослужащий несколько суток находился под вражеским обстрелом. Несмотря на шквальный огонь, сержант продолжал непрерывно и самоотверженно наносить огневые удары по врагу и уничтожил девять единиц техники украинских националистов. Пытавшийся наступать противник был отброшен, а потерь среди личного состава наших солдат удалось избежать.

Сержант Дмитрий Топчиев выполнял работы по укреплению оборонительных рубежей территории, где дислоцировалось его подразделение. Получив приказ заминировать передний край оборонительных позиций, Топчиев с подчиненными, несмотря на непрекращающийся вражеский артиллерийский обстрел, выполнил поставленную перед ним задачу. Перешедший в наступление противник, напоровшись на минное заграждение, бежал с поля боя.