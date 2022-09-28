Вернулись домой

Ростов-на-Дону. Пункт голосования по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ / Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как изменится жизнь новых регионов и их населения?

Итог проведенных на освобожденных территориях референдумов — появление новых регионов в составе РФ и миллионы новых граждан. По самым максимальным подсчетам, число россиян может вырасти на 5–6 миллионов человек. Если же в эти регионы начнут возвращаться те беженцы, которые уезжали как в Россию, так и на Украину, то совокупное население присоединенных регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. По площади новые территории (около 113 тысяч квадратных километров) превосходят Болгарию, Кубу, Южную Корею. А по людям (если брать за основу те же максимальные оценки) это больше, чем население Бельгии, Белоруссии, Израиля или Австрии.

Однако точные подсчеты населения вести пока рано. Общее число беженцев с пострадавших во время боевых действий территорий Украины и конкретно Донбасса, прибывших в Россию после начала военных действий, на начало сентября превысило 3,2 миллиона человек. Но сколько из них именно с Донбасса и тех территорий, где проводятся референдумы (а они организованы даже в нескольких населенных пунктах Николаевской области, которая почти вся остается под контролем Киева), неизвестно.

И пока нет оснований утверждать, что после того, как Москва объявит новые регионы своей землей, обстрелы со стороны ВСУ прекратятся. Скорее всего, наоборот, обстрелы, во всяком случае в первое время, усилятся. Каков будет ответ России?

Юридически уже после оформления приема новых территорий в состав РФ любое нападение на них будет считаться агрессией против России. Помимо прочего, российская военная доктрина предусматривает, что в случаях агрессии против РФ, «когда под угрозу поставлено само существование государства», Россия вправе применить ядерное оружие даже в тех случаях, когда агрессор использует обычные вооружения. Что именно считать такой угрозой, определяет сама Россия.

В то же время уже было много прецедентов, когда ВСУ обстреливали приграничные районы Курской и Белгородской областей, однако «массированного возмездия» за это не было. В то же время атаки против новых территорий дадут Москве возможность объявить там военное положение, со всеми вытекающими из этого последствиями. По факту это мало изменит жизнь местных жителей, которые уже давно живут в условиях военного положения.

Жители новых территорий надеются, что изменение статуса даст им больше стабильности в обыденной жизни, а также даст право претендовать на те же социальные льготы, пособия и пенсии, на которые имеют право сейчас россияне. Пенсии точно станут выше. Пока социальные льготы носили единоразовый характер (выплаты пособий по 10 тысяч рублей) либо же распространялись на жителей Донбасса, которые стали беженцами в России. Также в особом порядке (особыми распоряжениями президента) предоставлялись «стандартные российские льготы» детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, а также недееспособным лицам — гражданам ЛНР, ДНР.

Были предоставлены льготы беженцам для поступления в вузы в РФ. Теперь такие вещи будут «стандартизированы» на общероссийском уровне. Также можно предположить, что жители присоединенных территорий получат ряд дополнительных льгот и пособий, о которых они узнают в ближайшее время.

В Думе уже обещали принять соответствующие законы. При наличии российского паспорта дополнительные законы даже и не нужны. Но поскольку пока его получили далеко не все жители территорий, где организованы референдумы, надо будет внести поправки с тем, чтобы на пособия можно было претендовать и с украинским паспортом. При этом не стоит надеяться, что Киев будет сотрудничать с Москвой по части передачи данных о том, кто имел право на какие льготы, а также по части стажа для выплаты пенсий. Это будет сложный момент.

Наверняка большинство или почти все «новые россияне» оставят у себя украинские паспорта, хотя Украина двойное гражданство (тем более с Россией) не признает. Отчасти такой шаг будет вынужденным, ведь паспорта, выданные «новым россиянам» в самой РФ, не будут признаваться не только в Европе, но и во многих других странах, находящихся в нейтральных или дружественных отношениях с Россией.

Собственно, так обстояло дело в Крыму (его жители могут ездить по украинскому паспорту без виз в Европу), и российские власти относятся к этому с пониманием. А вот наличие российского «внутреннего» паспорта предоставит новым гражданам удобства уже в самой России — для передвижения, регистрации транспортных средств, получения водительских удостоверений, полиса ОМС, устройства на работу на всей территории РФ и т.д. Ранее, например, сообщалось, что беженцы с Украины и Донбасса с диагнозом «ВИЧ» не могут подать документы на получение российского гражданства и встать на учет в специальные центры, так как боятся выдворения из страны.

Как быстро будут оформлены итоги референдумов? По Федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», Москва должна заключить с каждой из присоединяющихся территорий договор (в случае с частями Херсонской и Запорожской областей потребуется предварительно признать их независимость), которые после их оценки Конституционным судом РФ отправляются на ратификацию в федеральный парламент.

Дума примет конституционные законы о принятии в РФ новых субъектов. В 2014 году все процедуры по принятию в состав России Крыма и Севастополя уложились в четыре дня. Так что и теперь могут уложиться и закончить все в первых числах октября.