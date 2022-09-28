«Не брезговал грязной работой»: хоккеист Борис Михайлов — о жизненном пути и развитии российского спорта

Советский хоккеист, тренер Борис Михайлов на торжественной церемонии включения великих отечественных хоккеистов в российский Зал хоккейной славы в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке в Сочи / Фото: РИА Новости

Борис Михайлов один из тех великих русских хоккеистов, который полвека назад участвовал в легендарной первой Суперсерии матчей между сборными СССР и Канады, когда сошлись любители и профессионалы.

Борис Петрович принял участие в чествовании игроков Суперсерии СССР — Канада, проходившей со 2 по 28 сентября 1972 года. Этот турнир вошел в историю мирового хоккея.

— Борис Петрович, с той серии товарищеских матчей минуло полвека. А говорят об этом до сих пор. Почему?

— Потому что впервые в истории мирового хоккея встречались профессиональные хоккеисты с любителями. Игры проходили на самом высоком спортивном уровне и была показана крутая игра с одной и другой стороны. И такие товарищеские встречи превратились в Суперсерию, о которой будут помнить всегда.

— О чем вспоминается чаще всего?

— Как сыграли, что значат эти поединки, какие сборные были... Я часто рассказываю, что на тот момент принимали участие в матчах самые сильные герои ледовых побоищ Канады и Советского Союза.

— А самый радостный и самый грустный моменты этого турнира помните?

— Конечно! Мы были очень довольны, что победили в первой же встрече! Тогда, еще до начала поединков, нам читали канадскую прессу, где журналисты и специалисты предвещали, что россияне ни в одном матче не возьмут верх. Когда канадцы в первом периоде забили, я подумал, что они действительно супер-пупер. Оказалось, нет. И дальше встреча проходила на равных. Мы где-то даже переигрывали. А грустно стало от поражения в последнем поединке при счете 5:5. Наша сборная тогда допустила грубые ошибки.

— В своей хоккейной карьере вы много работали с Анатолием Тарасовым, который славился своей жесткостью. А по душам мог поговорить?

— Случалось... И со мной несколько раз разговаривал. Анатолий Владимирович действительно был суровым, резким и крайне требовательным — в первую очередь к себе. И это все переносилось на ребят. Но с первого раза за нарушение спортивного режима из команды он никогда никого не выгонял. Мог лишь наказать, отругать, не включить в состав, не более того. Когда же поведение какого-то игрока выходило совсем за рамки, только тогда с ним прощался.

— И еще Тарасов говорил: «Если болит рука, работай ногами. Если болит нога, работай руками». Вам приходилось тренироваться с травмами?

— Да. Помню, когда у меня болел левый коленный сустав, приходилось приседать на правую ногу. Так и тренировался. Больше ничего делать не оставалось...

— В знаменитой тройке Михайлов — Петров — Харламов вы брали на себя всю грязную и тяжелую работу. Почему доставалось именно вам?

— Каждый игрок отличается от своего партнера. У кого- то одни сильные стороны, у кого-то — другие. И все по-своему хороши. Я действительно не брезговал грязной работой. Но если ошибался, тогда ребята подчищали за мной. У нас было единое звено.

Мы дружили не только на хоккейной площадке, но и за ее пределами.

Хоккеисты Борис Михайлов и Валерий Харламов / Фото: ТАСС

— Реально ли сегодня создать тройку, подобную вашей?

— Прозвучит нескромно, но таких, как Валерий Харламов, Владимир Петров и Борис Михайлов, сейчас в хоккее не найти. Мы были хороши в свое время, играли так, что до сих пор нас помнят. У сегодняшней молодежи все в их руках. Пусть играют и стремятся к тому, чтобы о них тоже говорили и помнили столько же, сколько помнят нас. Может, они будут еще и лучше. Все покажет время.

— Каждый раз видя, как вы, легенды хоккея, общаетесь между собой, не могу не подивиться, насколько трепетные у вас отношения. Как на протяжении стольких лет удается их сохранить?

— Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что мы больше общались между собой, кто бы как ни играл. Поэтому и осталось такое теплое друг к другу отношение. Хоккеисты нашего поколения были по жизни попроще. Сейчас, когда встречаемся, говорим о хоккее, вспоминаем приколы, шкодные моменты и «ржем как лошади». Над чем конкретно? Пусть это останется, как говорят хоккеисты, внутри команды. Главное, что каждая встреча нас всех заряжает, укрепляет здоровье.

— А от чего еще получаете позитив?

— От прогулок, просмотра хоккейных матчей, концертов и кино. Особенно мне нравятся мелодрамы и детективы. Видел, конечно, и «Легенду № 17». Фильм удался. Смотрел его с большим интересом, хотя, на мой взгляд, он рассчитан не на профессионалов, а больше на молодое поколение в воспитательных целях. Картина дает понять, что в спорте добиться успехов нельзя просто так, «валяя дурочку». Это огромная работа. Некоторые моменты в картине из мира фантастики. Но все равно он правдивый и честный.

Режиссер Николай Лебедев поработал отлично. И еще мне понравилось то, что канадцы там выглядят, как дикие. Обычно мы белые медведи, а они охотники. Здесь наоборот. После хоккейной киноленты стали уже снимать подобные и о баскетболе, и о футболе. Эта картина всех подтолкнула, как, кстати, когда-то наша Суперсерия дала толчок для развития хоккея на земле.

— Как вы восприняли то, что нас убрали с мировых арен?

— Отрицательно. Те, кто должен заниматься развитием спорта в целом, вместо этого играют в политику. Спорт ведь должен объединять людей, а получается наоборот, эту основу стараются разрушить.

— Вы следите за тем, что происходит в мире и в стране?

— Наблюдаю внимательно. Меня все очень волнует. Я полностью поддерживаю президента России и с нетерпением жду завершения спецоперации и нашей победы.

ДОСЬЕ

Борис Михайлов родился 6 октября 1944 года в Москве. Выступал за хоккейные команды «Кристалл» (Саратов), «Локомотив» (Москва) и ЦСКА. В течение долгого времени был капитаном сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира. Обладатель званий лучшего снайпера, бомбардира и нападающего разных лет, 11-кратный чемпион СССР. В чемпионатах страны провел 572 матча и забил 428 шайб (рекорд отечественного хоккея). После окончания игровой карьеры стал тренером.