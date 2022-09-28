Как защититься от обмана

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мошенники изучили как следует психологию пожилых людей и хорошо знают, что пенсионеры нередко доверчивы и их легко обмануть. Чтобы не стать жертвой, нужно знать, как действуют «черные риелторы».

Москвичка Ольга Вячеславовна К. после смерти мужа осталась одна в просторной двухкомнатной квартире в центре столицы. После вступления в наследство пенсионерка стала получать странные телефонные звонки. Собеседники представлялись то юристами в сфере недвижимости, то волонтерами, то сотрудниками социальных служб. И все как один советовали, как ей распорядиться недвижимостью, а некоторые настоятельно рекомендовали подписать договор ренты и потом жить, не зная забот.

Советы были настолько назойливыми и подозрительными, что Ольга Вячеславовна всерьез обеспокоилась и решила действительно подписать договор пожизненного содержания с иждивением. И не с теми, кто доставал ее по телефону, а с надежной организацией.

— У «черных риелторов» есть отработанные схемы, которые они используют, общаясь с пожилыми москвичами, — рассказывает юрист Милана Железнякова. — Мошенники входят к пенсионеру в доверие, представляясь сотрудниками социальных служб, медицинскими работниками, сотрудниками БТИ, Росреестра, представителями коммунальных служб.

Словом, разведывают обстановку, чтобы расположить к себе пожилого человека.

— Никогда не стоит доверять незнакомым людям. Если они являются представителями какой-то компании, то нужно узнать об этой компании, — советует Милана Феликсовна. — Поищите информацию в интернете, съездите по указанному адресу и поговорите со специалистами.

Войдя в доверие, мошенники рисуют радужные перспективы. Они могут предложить пенсионеру заключить договор ренты. Взамен пенсионеру обещают золотые горы. Также пожилому человеку могут предложить продать квартиру и купить более дешевую в другом районе с большой разницей в стоимости.

— Чрезвычайно выгодные условия сделки должны насторожить, — отмечает Милана Феликсовна. — Тут явно скрывается какой-то подвох.

Мошенники могут предложить собственнику заключить сделку или оформить на них доверенность. Могут незаметно забрать оригиналы документов, а вместо них подсунуть копии. Бывает, что человек подписывает документы, предварительно их не изучив. И впоследствии лишается квартиры. Чтобы этого не с лучилось, надо проконсультироваться у юриста, советует эксперт.

НА ЗАМЕТКУ

Очень важно при заключении любой важной сделки с недвижимостью или договора ренты нотариально их заверить. Перед подписанием нотариус обязан разъяснить, какую выгоду приобретают обе стороны, ответить на любые вопросы. Он объяснит также все права рентополучателя и расскажет о последствиях сделки и возможностях расторжения договора.