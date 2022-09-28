Дополнительные полномочия столицы закреплены уставом

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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 28 сентября депутаты Мосгордумы одобрили изменение Устава Москвы.

Во всех субъектах России, в том числе и в Москве, продолжается работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. Масштабы и темпы этой работы выросли после принятия поправок к Конституции РФ. Изменения в Устав Москвы, принятые на очередном заседании Мосгордумы, как раз приводит конкретные положения в соответствие с Конституцией.

— Предлагается исключить нормы об уставном суде Москвы, поскольку Конституция содержит исчерпывающий перечень элементов судебной системы. Уставные суды в ней отсутствуют. Они устраняются там, где они были. В Москве уставный суд сформирован не был, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Принятый на заседании законопроект предусматривает дополнительные полномочия Москвы как субъекта РФ, в частности, наделение города полномочиями по решению вопросов молодежной политики, защиты семьи, детства, материнства и отцовства.

Поправки содержат также технические изменения устава. Так, к примеру, понятие «член Совета Федерации» официально меняется на «сенатор».

Изменяется и прописанная в уставе процедура представления на должность прокурора Москвы. Она приводится в соответствие с Конституцией, где прописано, что прокурор назначается президентом после обсуждения кандидатур в Совете Федерации. Прокуратура уже не первый год работает по новому порядку.

Вводится предварительный конституционный контроль за региональными законами.

— Появилось право президента до обнародования закона субъекта, если президент полагает, что закон противоречит Конституции РФ, направить запрос в конституционный суд для проверки закона субъекта на соответствие его федеральному законодательству и Конституции, — пояснил Александр Семенников.

В законопроекте уточняются ограничения, которые должен соблюдать мэр Москвы.

— Запрещается лицу, замещающему должность, открывать и иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, — отметил Александр Семенников.

Некоторые депутаты Московской городской думы ранее также предлагали ввести запрет для лица, замещающего должность мэра, иметь заграничную недвижимость.

По мнению Александра Семенникова, имущественные вопросы — прерогатива федерального законодательства. Однако Семенников подчеркнул, что поддерживает подобную инициативу. Депутаты приняли законопроект, внесенный группой из 33 парламентариев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— Любые изменения в Устав города — это историческое событие для Москвы, поскольку устав — это высший правовой документ городского уровня. Символично, что сегодняшний проект связан с внесением поправок к Конституции России, то есть с еще более эпохальным для всей нашей страны событием. Напомню, что Мосгордума после тщательных обсуждений поддержала поправки к Конституции РФ.