Жора Крыжовников расскажет историю о крушении иллюзий

Режиссер Жора Крыжовников на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде / Фото: РИА Новости

С 3 октября на телеканале ТНТ начнется показ нового комедийного сериала Жоры Крыжовникова «Нина».

Любая работа этого режиссера вызывает широкие обсуждения и споры, кого-то он шокирует, кто-то в него преданно влюблен. Короткометражку «Нечаянно», например, можно пересматривать не раз и не два, поражаясь, как можно снять столь глубокую черную комедию (или все же комедийную драму?) в практически статичном пространстве, с привлечением минимума средств. И что ни возьми — памятное «Горько!» или «Звоните ДиКаприо!», «Родные» — все это будет отзываться в сердце, веселить или раздражать.

Так что известие о выходе нового сериала, естественно, вызывает зрительское возбуждение, тем паче что в этот раз к съемкам Крыжовников привлек таких звезд, как Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина.

По тем скупым сведениям, что имеются, новый проект обещает быть весьма необычным. Причем по всему: он тематически не абсолютно «крыжовниковский» (хотя кто знает?), в нем в крайне необычном для себя образе выступит Виктория Исакова (хотя какой рекорд ей не взять?), а также необычно появление такого сериала на ТНТ.

Да, это так: мягко говоря, не каждый день на этом телеканале появляются истории про большую семью во главе с милой, нежной и трогательной женщиной, за плечами у которой три брака, а на руках — трое детей. Неожиданно жизнь поворачивается так, что героиня Виктории Исаковой (эта самая мама) заставляет ее все начинать с чистого листа. И знакомиться не только с новыми обстоятельствами, но и с самой собой — тоже новой.

А еще недавно Нина была счастлива. Во всяком случае она так считала. Успешный муж Костя, ее третий супруг, обеспечивал и их общую дочь, и детей Нины от первых двух браков, и даже более того — ее бывших мужей. Но тут, как говорится, «красивая и смелая дорогу перешла»: Костя встретил другую женщину. Она им манипулирует, но кому легче от этого понимания!

И жизнь начинает меняться. Мир рухнул: Нина с детьми вынуждена съехать из частного дома под Нижним Новгородом. В хлипенькое панельное жилье вместе с ней и детьми переезжает один из ее первых мужей — неудачник-бизнесмен, вечно требующий денег на поддержку его безумных начинаний. Но и это не так страшно. Нина со средним сыном вынуждена переживать «набеги» второго супруга — ставшего совершенно одиноким сумасшедшим профессором. А еще надо поддерживать старшую дочку, Дашу — у нее не все гладко в личном плане.

Младшая же, Маша, еще маленькая, но она так хочет, чтобы папа снова был с ними! Весь этот неподъемный воз проблем тащит на себе хрупкая Нина. Ей очень трудно и горько, и она не собирается делать вид, что полна сил и со всем справится — она рыдает, ноет, скулит, пытаясь вернуть Костю обратно. Но каждое испытание, которое ей приходится переживать, делает ее сильнее. Она и сама не замечает, как меняется, «обрастая мускулами», как постепенно она все увереннее держится на ногах и начинает принимать непростые правила игры, которые предложила ей судьба. В линейке женских образов, что встречались на сериальной площадке ТНТ, такого, кажется, не было...

По мнению Жоры Крыжовникова, его новый сериал — это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков и уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться.

— У Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, но ее жизнь изменилась. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Но Нина не теряет надежды на то, что свою жизнь она еще отстроит, — уверен режиссер и по совместительству один из авторов сценария.

Начинаем болеть за Нину!

КСТАТИ

Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Николаевич Першин) родился 14 февраля 1979 года в Сарове. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и театральный педагог (преподавал актерское мастерство во ВГИКе и РАТИ). Работы Крыжовникова неоднократно отмечались на фестивалях, больше всего наград собрал телесериал «Звоните ДиКаприо!», признанный в том числе «Лучшим телевизионным мини-сериалом». В данный момент работает над проектом «Преступление и наказание 1992».