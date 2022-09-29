Столетие российского джаза: классическая музыка помогает бойцам и жителям Донбасса

Фото: Сергей Цапарь

1 октября отмечается столетие Российского джаза. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с художественным внучатым племянником известного джазмена Олега Лундстрема — Петром Лундстремом.

— Петр, у вас есть творческая мастерская Леонида Лундстрема, где вы исполняете классическую музыку, выступаете в российских регионах. А что касается международного сотрудничества, как оно изменилось?

—. Сейчас перед нами открыт огромный мир: Китай, Ближний Восток, Латинская Америка, и даже Япония, Вьетнам. Огромные возможности открываются почти везде. Потому что в мире семь миллиардов человек, и всего лишь один миллиард живет на Западе. И только там идет отмена «прорусских »исполнителей. Например, мою коллегу, пианистку Валентину Лисицу пытались заставить перед концертом в Европе подписать письмо о том, что она осуждает Россию и спецоперацию. Но она, конечно же, отказалась от такого. Она с 2014 года поддерживает Донбасс и лишилась 99 процентов западных контрактов. Изменились у нас и организационные моменты. В Бразилии, например, почти все гастроли согласовывались через офис в Лондоне. То есть, когда русского солиста хотели привезти в Сан-Паулу, в Рио-де-жанейро и другие города, этот вопрос решался через Лондон. А причем здесь вообще Великобритания? Зачем она нам? Теперь мы просто напрямую связываемся с Бразилией, без всяких посредников.

— Молодежи на ваших концертах собирается не мало, а как вы привлекаете такую аудиторию к классической музыке? И как их заинтересовать джазом?

— Джаз — высокое, подлинное искусство, и это не может не увлечь. Он привлекает и своей свободой. И еще нам важно поговорить со зрителями, но уже после концерта. Так люди понимают, с кем они имеют дело. В разговорах молодежь можно заинтересовать двумя вещами: правдой и интеллектом. Ведь невозможно отмахнутся от человека, который говорит правду. По нему видно, что он то прожил, прочувствовал и сам верит этому.

— Сейчас, когда так много фейков, как эту правду отличать?

— В отсутствие объективных верифицированных данных, когда нет возможности все самостоятельно досконально проверить, я стараюсь опираться на здравый смысл, логику и свидетельство лично знакомых людей. Это касается и ситуации, которая сейчас на Донбассе. Оболваненные люди там есть даже внутри страны, некоторые ведь верят страшным, чудовищным историям о русских солдатах. Но только те, кто никогда не видел их вживую. Другие же, которые все видели своими глазами, знают, что наши солдаты не способны ни на что ужасное.

— Вы выступали на Донбассе во многих местах, какие у вас остались впечатления?

— Мы с музыкантом Александром Романовским приехали в один из парков Луганска, достали дизельный генератор, подключили к нему электронное фортепиано и играли для прохожих маленький концерт классической музыки. Толпы благодарили нас. Вот это и есть тот самый отклик на правду. Люди чувствуют, когда приезжаешь туда выступить, потому что ты этого хочешь, и играешь от всего сердца, а не ради пиара. Люди это чувствуют, особенно на войне. Большой отклик мы получили и от военных. Солдатам было важно, что про них не забыли.

— Многие музыканты говорят, что таким образом они отвлекают местных жителей от проблем. Вы тоже так думаете?

— Нет. Потому что музыка — не развлечение. Я не приезжаю для того, чтобы веселить народ. Музыка заставляет испытывать радость, счастье, положительные эмоции или наоборот, заставляет плакать.

— Какое место занимает джаз в вашей творческой мастерской? Вы же все родственники известного джазмена Олега Лундстрема.

— Мы очень любим этот жанр и дружим с Московским джазовым оркестром. Но сам лично я такую музыку не исполняю. В основном мы играем классическую камерную. Занимаемся и образовательной деятельностью, проводим фестивали. Нас интересует все, что связано с подлинным искусством. Даже рок

— А камерная музыка сейчас как развивается?

— Она элитарная, лучшая в классической музыке. Это лучшие образцы искусства, поэтому им можно только служить, а не стараться развивать.

— И у слушателя есть запрос на такую элитарную культуру?

— Я считаю, что подтягивать широкие круги народа к лучшим образцам классического искусства должно государство, в целях нашей же национальной безопасности. Потому что спрос дело манипулируемое, если делать все только ради прибыли, то люди всегда выберут какого-нибудь Стаса Михайлова. Поэтому государство лучше должно поддерживать музыкантов. Ведь классическая музыка никогда не существовала без меценатов, потому что она не может быть окупаема. Это не бизнес. Это служение. Во время империи оно осуществлялось с помощью меценатов, во время СССР — с поддержкой государства, оно знало что народу нужно дать не только бесплатное образование и медицину, но и классическое искусство. Потому что культура — квинтэссенция культурного кода нации.

— Классический балет и театр, например, пытаются делать окупаемым, и какие-то проекты даже оказываются успешными…

— Я с пониманием к этому отношусь, понимаю тренды на развитие креативных индустрий, экономики. Но я не во всем с ними согласен. Да, красивая обложка нужна. Но художник не должен одновременно думать о творчестве и о том, как себя продать.

Это невозможно. Поэтому девиз нашей семьи: Лундстремы не продаются.