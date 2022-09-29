Правильный прикус

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Состояние зубов очень важно для нас. Они нужны для образования речи, тщательного пережевывания и измельчения пищи. Можно ли сохранить зубы здоровыми до старости и как за ними ухаживать, пояснил эксперт.

— Сохранить здоровье зубов до самой старости можно только при комплексном подходе к решению этой проблемы, — рассказывает врач-стоматолог Гасан Гасайниев. — Состояние зубов зависит от разных обстоятельств, затрагивающих работу всего организма. Соблюдая рекомендации специалистов, можно сохранить зубы здоровыми до конца жизни.

Как правильно ухаживать за зубами, что влияет на их здоровье? В первую очередь, необходимо строго соблюдать правила гигиены полости рта, отмечает эксперт. Однако это не единственный фактор, влияющий на сохранность зубов. На состояние зубов влияет также, по его мнению, правильное питание, наследственность, уровень микроэлементов в организме, стоматологические и системные заболевания, внешние условия, а также профилактика болезней зубов.

— Повлиять на наследственную патологию сложно, — поясняет Гасан Мяммаевич, — особенно если речь идет о серьезных отклонениях в развитии зубов, но медицина сегодня располагает такими методами и оборудованием, которые позволяют справиться со многими патологиями.

По словам эксперта, зачатки зубов формируются у человека в утробе матери. И поэтому поведение матери в период беременности может повлиять на здоровье зубов ребенка. Негативные последствия могут иметь вредные привычки, дефицит витаминов, инфекции, наличие болезней.

— Важным условием сохранения зубов здоровыми является поддержание гигиены полости рта, — поясняет Гасан Гасайниев. — Нужно регулярно два раза в день чистить зубы и полоскать рот после каждого приема пищи. Советую также два раза в год делать профессиональную чистку зубов. Она признана лучшим методом профилактики стоматологических патологий.

По мнению эксперта, для укрепления зубов необходимо включать в ежедневный рацион продукты, насыщенные йодом, фтором, натрием, магнием, фосфором и кальцием. А сладкие, кислые и острые продукты следует употреблять только в небольших количествах. Также нужно ограничивать пищу, которая содержит красители.

— Многие болезни зубов и десен легче вылечить на ранней стадии, — напоминает Гасан Гасайниев. — Одной из частых причин заболевания зубов является кариес. Чтобы зубы сохранить здоровыми, при первых же признаках появления кариеса нужно начинать лечение.

На здоровье зубов влияет также неправильный прикус. Коррекция прикуса является эффективной профилактикой многих стоматологических болезней.

На состояние зубов, по мнению врача, могут влиять также заболевания внутренних органов организма, особенно болезни, ослабляющие иммунную систему. Сильно страдают зубы при сахарном диабете, авитаминозе и болезнях желудочно-кишечного тракта. Снижение общего тонуса организма также может привести к воспалению и ослаблению десен, развитию инфекционного процесса в полости рта и поражению корневой системы зубов. Однако правильный уход и своевременное лечение могут сохранить зубы здоровыми до старости, уверен эксперт.

КСТАТИ

Ранними признаками кариеса, которые можно выявить даже самостоятельно, являются изменение эмали зуба — потемнение, приобретение коричневатого или черного оттенка; боль, проявляющаяся при чистке зубов, использовании зубной нити, пережевывании пищи; чувствительность зубной эмали к холодным, горячим продуктам и напиткам; неприятный запах изо рта, сохраняющийся независимо от соблюдения правил гигиены.