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Популярность любимого с детства сладкого лакомства вновь растет. О полезных свойствах меда, его применении в составе разных блюд и о том, откуда он появился, рассказывает «Вечерняя Москва».

Если о сахаре жители Европы узнали лишь во времена Александра Македонского, то мед как главная сладость был известен людям с самых незапамятных времен. В Древнем Египте, например, самое раннее упоминание о меде относится ко второй половине III тысячелетия до нашей эры — уже тогда он, в том числе в сочетании с фруктами (финиками), служил основным компонентом разнообразных блюд.

Символом достатка, процветания, жизненного успеха считали мед и наши предки. Считалось, что «у кого медок, у того весь год сладок» — и такой народный «прогноз» сбывался практически всегда: обладая бесценным свойством храниться долго при сохранении всех своих полезных свойств, мед круглый год был уместным и желанным блюдом на любом столе. Полезный продукт не только веками спасал от голода, но и защищал от различных хворей.

Медом лечили простуду и кашель, находчивые лекари, даже не зная еще об антисептических и бактерицидных свойствах этой «пищи богов», смазывали им ожоги и небольшие раны — они заживали быстро и с меньшим количеством побочных эффектов.

В XXI веке интерес к особым свойствам некоторых сортов меда еще больше усилился на фоне глобальных прогнозов о закате «эры антибиотиков» и тревоги мировой медицины из-за стремительно растущей активности устойчивых к антибиотикам болезнетворных бактерий. Но в то же время востребованность меда как универсального продукта у россиян за несколько десятилетий «глобальной экономики» стала заметно ниже — прежде всего из-за невиданного прежде изобилия сладких изделий, хлынувших в нашу страну со всех концов мира.

Не секрет, что пищевые качества, польза и, что еще важнее, отсутствие вреда для здоровья разнообразных импортных «вкусняшек» вызывали и вызывают по сей день множество нареканий у врачей. Беспокоит и то, что пищевые привычки, особенно у молодого поколения, стали опасно меняться на фоне резкого роста доли вызывающего привыкание сахара, содержащего гораздо больше, по сравнению с медом, простых углеводов, глюкозы и фруктозы при отсутствии необходимых организму витаминов и микроэлементов, таких как калий, магний и другие.

Но время, как известно, не только лекарь, но и мудрейший из судей, который рано или поздно расставляет все по своим местам. Потрясшая мир пандемия коронавируса в очередной раз напомнила о том, как хрупка и бесценна жизнь каждого человека, а внимание к собственному здоровью и забота о нем вновь стали крайне актуальными и даже модными задачами. Свою роль, как ни удивительно, сыграли и кризисные явления в экономике, уход с нашего рынка целого ряда зарубежных производителей и ретейлеров.

Однако вместо обвала и экономической катастрофы, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, в России произошел заметный всплеск активности наших отечественных производителей, которые, несмотря на очевидные трудности, казалось, только и ждали возможности перейти на новый уровень, соответствующий их реальным возможностям и амбициям.

Так, ярким примером смелого креативного подхода к «вечным ценностям» на рынке меда уже не один год является бренд Peroni от компании ООО «Пчельник», хорошо известный в том числе и за рубежом и имеющий более 20 представительств в разных странах Европы и Ближнего Востока.

У российской компании есть мечта — изменить место нашей страны на медовом рынке. Сейчас она отстает очень сильно, несмотря на огромные ресурсы в этой области, имеющиеся в нашей стране. Компания хочет помочь пасечникам экспортировать мед по всему миру, чтобы российский мед стал синонимом качества, вкуса и пользы. И, похоже, время для такого рывка действительно пришло.

Секрет успеха меда у будущих потребителей давно и хорошо известен — это натуральность и качество продукта, которое во многом зависит как от местоположения пасек, так и от максимально строгого контроля на всех этапах производства. Например, натуральный цветочный мед бренда Peroni собирается на отдаленных пасеках Алтая, Казахстана и Центральной России. Среди множества вкусных и элегантно оформленных медовых деликатесов от этого производителя особую популярность и признание несколько лет назад получил его бестселлер — мед–суфле.

Сегодня это абсолютный рекордсмен по количеству престижных российских и международных наград, как за инновационность самого продукта, так и за оригинальный дизайн и качество упаковки. Революционный подход к давно и хорошо известному лакомству действительно способен удивить любого гурмана: нежный вкус и приятная консистенция этого королевского лакомства возникает в результате специальной технологической обработки меда с добавлением самых оригинальных сочетаний из орехов, фруктов, ягод и даже цветов.

При сохранении всех полезных качеств и крайне эстетичного вида! Сегодня красиво оформленные наборы крем-меда люди часто дарят друг другу вместо коробки конфет или бутылки вина, и это неудивительно, ведь они способны украсить даже самый дорогой и изысканный стол. А еще он очень нравится детям.

СПРАВКА

По данным Российского национального союза пчеловодов, среднее ежегодное потребление меда в России составляет примерно 450 граммов, в то же время количество съедаемого сахара может достигать 38 килограммов на человека! В европейских странах картина иная: годовое потребление меда и сахара там примерно одинаково и составляет, например в Германии, около 6 килограммов на человека. Всего в России производится примерно 50–60 тысяч тонн меда в год.