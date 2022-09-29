Важно не упустить время

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Проблем со здоровьем у мужчин возникает ничуть не меньше, чем у женщин, но обращаются они к врачу крайне редко. Почему так происходит и что делать, если симптомы мужских заболеваний все-таки появились, рассказывает эксперт.

Как показывает практика, мужчины не любят часто посещать медицинские учреждения и делают это крайне редко, считает врач-уролог, доктор медицинских наук Султан Оччархаджиев. Сильный пол предпочтет потерпеть и попытаться решить возникшие проблемы своими силами. Этого делать нельзя, потому что любую болезнь, выявленную на ранней стадии, легче лечить, чем запущенную. Важно не упустить драгоценное время.

— Понятие «мужское здоровье» многогранно, состоит из разных факторов, влияющих на состояние всего организма, в том числе на самочувствие и продолжительность жизни, — рассказывает Султан Бексолтаевич. — Поэтому важно следить за своим здоровьем, состоянием психики и физическим развитием, нарушения в этих сферах могут отразиться на интимной жизни мужчины. Нужно до появления серьезных проблем снизить риск заболевания с помощью профилактических мер.

По словам эксперта, многие болезни, характерные для мужчин, носят хронический характер. Они могут постепенно усугубиться. Обнаружить проблему можно у уролога. А с возрастом посещать врача следует чаще, чем в молодости, так как растет риск появления более серьезных болезней, таких как рак простаты и других.

Проблемы с простатой могут появиться в любом возрасте. Причиной могут стать переохлаждение организма, малоподвижный образ жизни, стресс, злоупотребление энергетическими напитками, курением и алкоголем и другие вредные воздействия.

— С возрастом у мужчин появляются проблемы с сосудами, сердцем, часто заявляют о себе простатит, аденома простаты, другие заболевания. Но в урологии большинство болезней сегодня лечатся, главное — вовремя обратиться к врачу, — поясняет эксперт.

По его мнению, некоторые мужчины после 60 лет начинают списывать себя со счетов. Делать этого не следует. Нужно вести активный образ жизни, потому что и в этом возрасте люди могут не только добиваться поставленных целей в общественной и профессиональной сфере, но и наслаждаться всеми красками семейного счастья.

КСТАТИ

Большинство усилий, которые специалисты предпринимают при нарушениях в интимной сфере пациента, направлены на санацию простаты, общее повышение тонуса организма, нормализацию артериального давления, восстановление жизненных сил.

К проблемам с мужским здоровьем могут привести гипертония, сахарный диабет, нервные расстройства и целый клубок психологических причин. Поэтому решать проблему необходимо вместе с лечением основной болезни.