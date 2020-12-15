Москвичи взяли серебро в самой сложной дисциплине национальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу

Победители Чемпионата и первенства России по акробатичскому рок-н-роллу 2020 / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу прошли 12-13 декабря в Нижнем Новгороде во Дворце спорта «Нагорный» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни», целью которого является мотивация граждан к систематическим занятиям спортом.

В главных национальных соревнованиях приняли участие 1270 спортсменов из 80 клубов., которые разыграли 14 комплектов медалей во всех возрастных категориях.

В самой зрелищной и сложной дисциплине «М класс-микст» (мужчины и женщины) две московские пары взяли серебро и бронзу -— представители московского клуба «Спартак», Константин Самойлов и Анастасия Гусарова, Иван Юдин и Ольга Сбитнева соответственно.

Иван Кудряшов и Маргарита Чарковская (клуб «Лидер» из Санкт-Петербурга) стали трехкратными чемпионами России по акробатическому рок-н-роллу.

Лучшие из лучших отобрались в сборную России и получат шанс выступить на кубке мира!

Исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков:

— Мы общими усилиями постарались сделать праздник с учетом всех требований, которые продиктованы текущей ситуацией. Для спортсменов — это заключительное и важное соревнование в этом году, которое показывает их готовность к следующему сезону. Отмечу широкое представительство нашей страны: 25 регионов, 1270 участников. Все сильнейшие спортсмены, все члены сборной команды России, члены сборных субъектов Российской Федерации смогли приехать в Нижний Новгород. Многие регионы представили новые программы. Мы увидели много красивых, зрелищных программ. Зажглись новые имена. В некоторых дисциплинах нас ждали приятные сюрпризы.

В фойе арены расположилась зона активностей федерального проекта «Спорт — норма жизни» для болельщиков и участников, которая наполнялась гостями во время перерывов, использовалась спортсменами для отдыха. Настольные игры, фотозона, погружение в VR-реальность и световой туннель, где каждый мог почувствовать себя звездой видеосъемки - словом, активные развлечения на любой вкус. А яркие защитные маски в зеленых цветах "Спорт — норма жизни", наклейки и надувные палки-стучалки выступили в качестве подарков для всех активных и смелых."Информационные роботы" проекта - настоящие гости из будущего проводили свою просветительскую деятельность не только в самой арене. Но и на центральных улицах Нижнего Новгорода, неизменно привлекая внимание и пополняя армию желающих сделать с ними фотографии. На дисплеях "роботов" в это время демонстрировались мотивирующие видеоролики, призывающие заниматься спортом.

— Хочу поблагодарить Министерство спорта России и проект "Спорт — норма жизни". Все мероприятия проекта "Спорт — норма жизни" по программе "зритель" для спортсменов и гостей органично вписались в общую картинку соревнования. Эти мероприятия создали настроение и подарили возможность узнать больше о массовом спорте, о здоровой и активной жизни, — отметил Исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.